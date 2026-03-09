Ustec no avala l'acord amb Educació per millorar les condicions dels docents i manté les vagues
La Generalitat, amb el suport de CCOO i UGT, vol que els docents catalans siguin els tercers millor pagats d'Espanya
Núria Marrón
El Departament d'Educació ha arribat a un acord amb CCOO i UGT, dos dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, per millorar les condicions laborals i salarials dels docents. El pacte inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents i 23,2 milions d’euros per establir un complement retributiu al Personal d’Atenció Educativa (PAE). A més, es rebaixaran les ràtios "en totes les etapes educatives" i es destinaran gairebé uns altres 300 milions d’euros a l’escola inclusiva. La inversió global de l’acord ascendeix a 2.000 milions d’euros. El pacte, que de moment no ha estat avalat per Ustec –el sindicat majoritari entre els docents–, arriba després de setmanes de negociacions i amb la convocatòria de noves jornades de vaga la setmana vinent.
Segons mantenen el Govern i els sindicats CCOO i UGT, l’acord, que també inclou el cobrament de 50 euros per pernoctació, convertirà els docents catalans en els tercers més ben pagats del conjunt d’Espanya, quan fins ara els seus salaris se situaven entre els més baixos de l’Estat. Per la seva banda, les ràtios s’estableixen en 20 alumnes en el segon cicle de l’educació infantil i la primària, alhora que també es redueixen a l’ESO (25), al Batxillerat (30) i a la Formació Professional (25 per als cicles mitjans i superiors i 15 per a la bàsica).
Ustec no s’hi suma
Ustec, per la seva banda, no s’ha sumat a l’acord i denuncia que s’hagi segellat "lluny de la mesa d’educació". Més enllà d’això, el sindicat majoritari considera que s’hauria de doblar el complement salarial actual amb uns 700-800 euros més al mes, ja que, segons els seus càlculs, en els darrers anys el professorat ha patit una pèrdua de poder adquisitiu del 25%.
Tanmateix, denuncia la plataforma, aquest acord només ofereix una millora salarial de 200 euros al mes que s’ha d’assolir en els pròxims quatre anys, una mesura que, entenen, "no resol el greuge" patit pel personal docent. "No s’arriba ni tan sols a un augment equiparable al de l’Estat, està al voltant del 7,5%. Som la comunitat amb el pitjor pressupost per a educació: per exemple, ni tan sols ens situen en els salaris de Cantàbria. Als Mossos d'Esquadra se’ls aplica un augment aquest any; a nosaltres ens ofereixen un augment pitjor i a 4 anys. No creiem que el col·lectiu ho avali".
Educació inclusiva
Ustec afirma que mantenen "la voluntat negociadora" i admet que s’ha avançat en alguns aspectes sobre la taula. "Tanmateix, el Departament va assegurar que sobre la qüestió retributiva farien una nova proposta dimarts passat i després d’una setmana només han proposat un augment del 5% del complement respecte del que ja s’havia presentat –afegeixen–. Si el 30% del complement fos aquest any i hi hagués calendari per a la resta, encara en podríem parlar".
El sindicat –que també reclama un descens més acusat de les ràtios en educació secundària i postobligatòria i més concreció en les mesures compromeses per a l’educació inclusiva i per desburocratitzar els centres– manté la convocatòria de vagues per a la setmana vinent.
