El Catedràtic de Neurociència Gustavo Deco presenta a Girona les claus biològiques de l'aprenentatge infantil
L'escola Montessori Palau acull la presentació de la 6a edició del Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació, que reunirà experts mundials a la ciutat el 17 i 18 d'abril
L'escola Montessori Palau de Girona ha acollit aquesta tarda una ponència a càrrec del Catedràtic de Neurociència de la Universitat Pompeu Fabra, Gustavo Deco -un dels neurocientífics amb més impacte a nivell mundial- que ha explorat les claus biològiques de l'aprenentatge amb la ponència "Com funciona i es desenvolupa el cervell dels nostres fills i filles?". Es tracta de la ponència de presentació de la 6a edició del Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació, que el 17 i 18 d'abril convertirà Girona en la capital de la neurociència educativa.
Deco ha arribat a Girona després de publicar l'estudi 'Whole-brain modelling' (2025) amb la Universitat d’Oxford, un referent en la cartografia de la ment. La presentació també ha comptat amb la directora del MIRTC – Escola Montessori Palau Girona, Ana Julià, organitzadors del seminari, que celebrarà 12 anys com a fòrum biennal que reuneix l'elit científica mundial a la ciutat.
