Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
explosió Porqueresassalt Sant Jordi Desvallsgasolineres Gironaxuixopavelló de FontajauGirona Delíciatornado GironaMercadona
instagramlinkedin

El Catedràtic de Neurociència Gustavo Deco presenta a Girona les claus biològiques de l'aprenentatge infantil

L'escola Montessori Palau acull la presentació de la 6a edició del Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació, que reunirà experts mundials a la ciutat el 17 i 18 d'abril

Les imatges de la presentació de les claus biològiques de l'aprenentatge infantil

Les imatges de la presentació de les claus biològiques de l'aprenentatge infantil

Veure Galeria

Les imatges de la presentació de les claus biològiques de l'aprenentatge infantil / Marc Martí / DDG

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

L'escola Montessori Palau de Girona ha acollit aquesta tarda una ponència a càrrec del Catedràtic de Neurociència de la Universitat Pompeu Fabra, Gustavo Deco -un dels neurocientífics amb més impacte a nivell mundial- que ha explorat les claus biològiques de l'aprenentatge amb la ponència "Com funciona i es desenvolupa el cervell dels nostres fills i filles?". Es tracta de la ponència de presentació de la 6a edició del Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació, que el 17 i 18 d'abril convertirà Girona en la capital de la neurociència educativa.

Deco ha arribat a Girona després de publicar l'estudi 'Whole-brain modelling' (2025) amb la Universitat d’Oxford, un referent en la cartografia de la ment. La presentació també ha comptat amb la directora del MIRTC – Escola Montessori Palau Girona, Ana Julià, organitzadors del seminari, que celebrarà 12 anys com a fòrum biennal que reuneix l'elit científica mundial a la ciutat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
  2. Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
  3. «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
  4. Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
  5. Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
  6. Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
  7. La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
  8. Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»

Antonio Escudero, nou vicepresident de la Federació Catalana de Futbol

Antonio Escudero, nou vicepresident de la Federació Catalana de Futbol

Dos homes detinguts per assetjar i amenaçar de mort Ione Belarra, líder de Podemos: "El dia que et vegi, et foto un tret al cap, feminazi de merda"

Dos homes detinguts per assetjar i amenaçar de mort Ione Belarra, líder de Podemos: "El dia que et vegi, et foto un tret al cap, feminazi de merda"

Fjellerup diu pràcticament adéu a la temporada

Fjellerup diu pràcticament adéu a la temporada

L'AP-7 gironina acumula una mitjana de més de quatre denúncies diàries per robatoris i furts

L'AP-7 gironina acumula una mitjana de més de quatre denúncies diàries per robatoris i furts

Famílies denuncien que el veto de les empreses d’ambulàncies als menors deixa sense pràctiques als alumnes d'FP

Famílies denuncien que el veto de les empreses d’ambulàncies als menors deixa sense pràctiques als alumnes d'FP

Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies

Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies

El Catedràtic de Neurociència Gustavo Deco presenta a Girona les claus biològiques de l'aprenentatge infantil

El Catedràtic de Neurociència Gustavo Deco presenta a Girona les claus biològiques de l'aprenentatge infantil

Les imatges de la presentació de les claus biològiques de l'aprenentatge infantil

Les imatges de la presentació de les claus biològiques de l'aprenentatge infantil
Tracking Pixel Contents