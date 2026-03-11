Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres "ja s'havia fet en altres ocasions"

El delegat d'Educació a Girona recorda que "l'escola és un espai segur", tot i l'incident "puntual"

Una ambulància davant de l’escola l'Entorn de Porqueres, on ha tingut lloc l'explosió.

Una ambulància davant de l’escola l'Entorn de Porqueres, on ha tingut lloc l'explosió. / ACN

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Porqueres

Després que tres alumnes de nou anys hagin resultat ferits aquest matí, dos d'ells amb cremades greus, arran d’una explosió o deflagració que s’ha produït mentre es feia un experiment de química al pati de l’escola l’Entorn de Porqueres, el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Miquel Marcé, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, des d'on ha assegurat que "hem activat els serveis d'ajuda i atenció per fer seguiment tant de l'alumnat com de la mestra, així com també acompanyament al grup classe, a les famílies que ho necessitin i al professorat".

El delegat també ha explicat que, en el moment de l'accident, al pati hi havia mitja classe de 4t de Primària -"entre deu i dotze alumnes"- perquè el grup s'havia dividit en dos: "Els tres alumnes afectats estaven en un primer pla, mentre que la resta estaven en una part més endarrerida", ha detallat.

L'experiment de química -"una barreja d'alcohol i algun altre element inflamable"- era "senzill" i "ja s'havia practicat en altres ocasions a l'escola", pel que ha assenyalat que "hem de mirar què l'ha pogut promoure".

Amb tot, Marcé ha volgut recordar que "l'escola és un espai segur" i ha assenyalat que "ha estat un incident puntual que no ha tingut afectació ni a la resta de l'escola ni a la resta de grups". El delegat territorial d'Educació ha precisat que ara convé "atendre els grups, explicar, atendre i acompanyar".

