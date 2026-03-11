Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres "ja s'havia fet en altres ocasions"
El delegat d'Educació a Girona recorda que "l'escola és un espai segur", tot i l'incident "puntual"
Després que tres alumnes de nou anys hagin resultat ferits aquest matí, dos d'ells amb cremades greus, arran d’una explosió o deflagració que s’ha produït mentre es feia un experiment de química al pati de l’escola l’Entorn de Porqueres, el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Miquel Marcé, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, des d'on ha assegurat que "hem activat els serveis d'ajuda i atenció per fer seguiment tant de l'alumnat com de la mestra, així com també acompanyament al grup classe, a les famílies que ho necessitin i al professorat".
El delegat també ha explicat que, en el moment de l'accident, al pati hi havia mitja classe de 4t de Primària -"entre deu i dotze alumnes"- perquè el grup s'havia dividit en dos: "Els tres alumnes afectats estaven en un primer pla, mentre que la resta estaven en una part més endarrerida", ha detallat.
L'experiment de química -"una barreja d'alcohol i algun altre element inflamable"- era "senzill" i "ja s'havia practicat en altres ocasions a l'escola", pel que ha assenyalat que "hem de mirar què l'ha pogut promoure".
Amb tot, Marcé ha volgut recordar que "l'escola és un espai segur" i ha assenyalat que "ha estat un incident puntual que no ha tingut afectació ni a la resta de l'escola ni a la resta de grups". El delegat territorial d'Educació ha precisat que ara convé "atendre els grups, explicar, atendre i acompanyar".
