Famílies denuncien que el veto de les empreses d’ambulàncies als menors deixa sense pràctiques als alumnes d'FP
Lamenten que el Departament d'Educació coneixia el problema des del març del 2025 i "no ho va comunicar als centres ni als estudiants en el moment de la matrícula"
Les famílies dels alumnes matriculats al cicle formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries arreu de Catalunya denuncien que "amb el curs ja començat, ens han informat que els nostres fills no podran fer pràctiques mentre siguin menors d'edat (accedeixen als estudis amb 16 o 17 anys)", perquè "des del març de 2025, les empreses concessionàries del transport sanitari urgent, agrupades en l'Associació Catalana d'Empreses d'Ambulàncies, han vetat les pràctiques als menors d’edat, imprescindibles per obtenir el títol".
La portaveu de les famílies a Girona denuncia que "el Departament d’Educació ja sabia que es prohibirien les pràctiques abans de l’inici del curs, però no ho va comunicar als centres ni als estudiants en el moment de la matrícula. “Ens vam apuntar i ningú ens va dir res; després, entre octubre i novembre, els centres ho van comunicar de paraula, però mai hem rebut cap informació per escrit per part del Departament”, apunta. També lamenta que, a hores d’ara, encara no se’ls ha facilitat "cap base legal que justifiqui aquest veto". Amb tot, lamenta que "si és per seguretat, el primer curs fan pràctiques en ambulàncies blanques, traslladant, per exemple, pacients a fer diàlisi". En aquest sentit, assenyala que "és com si als estudiants de cuina els posessis a fer pràctiques en una cuina de joguina perquè els ganivets tallen".
El problema afecta sobretot alumnes de 16 i 17 anys, que és precisament l’edat amb què es pot accedir legalment al cicle. Les famílies recorden que "fa més de deu anys que aquesta formació s’imparteix a Catalunya amb pràctiques per a menors" i asseguren que "en altres comunitats autònomes com Madrid, Aragó o el País Valencià, continuen fent-se amb normalitat".
La situació genera, a més, "diferències" dins d’un mateix grup classe. I és que els alumnes que ja han complert els 18 anys poden començar les pràctiques, mentre que els menors queden bloquejats. Les famílies rebutgen solucions alternatives que desvirtuïn la formació: “Si busquen una alternativa i els treuen de les ambulàncies per posar-los a fer pràctiques en una residència d'avis, això ja no són pràctiques d’emergències sanitàries perquè sense ambulàncies no poden aprendre”.
El cicle formatiu compta amb 515 hores de pràctiques entre els dos cursos. "No volem que els regalin el títol, volem que els nostres fills siguin professionals de veritat", assenyalen, a partir d'on remarquen que "les pràctiques són essencials en la Formació Professional". Temen, però, que els alumnes menors no es puguin graduar per no haver completat les hores de pràctiques obligatòries. Amb tot, lamenten que "ningú ens diu res, ningú ens dona cap resposta concreta més enllà d'un 'hi estem treballant'".
La negativa a fer pràctiques està generant desmotivació entre els estudiants menors d'edat, amb el "perill" que pugui acabar desenvocant en casos d'abandonament escolar. Les famílies temen que la falta de pràctiques també rebaixi el nivell de la formació. “No volem títols regalats ni pedaços; volem una formació sanitària seriosa i amb pràctiques de qualitat”, remarquen. Per això reclamen una solució transitòria per als alumnes que ja estan matriculats, que els permeti "acabar els estudis amb les mateixes condicions amb què els van començar", i que "s’informi clarament els futurs estudiants si aquesta limitació es manté".
"Tothom es passa la pilota"
Amb tot, les famílies denuncien que "tothom es passa la pilota i ningú entoma cap responsabilitat". De fet, critiquen que "el Departament d'Educació ens va convocar a una reunió però el director general de Formació Professional i ni tan sols s’hi va presentar", i lamenten que "vam sortir d’aquella reunió sense terminis, sense solucions i sense cap interlocutor". També denuncien que "ens fan infantilitzat, tractant-nos de tontos".
Les famílies asseguren que actualment hi ha 22 centres educatius que imparteixen aquest cicle a Catalunya, però critiquen que "ni tan sols el Departament ens ha sabut dir quants alumnes estan afectats". Els pares s'han unit a través d’un canal de Telegram i ja han mobilitzat més de 170 famílies. Han presentat queixes al Síndic de Greuges, una moció al Parlament i han demanat una reunió amb la consellera d’Educació, sense obtenir "cap resposta".
Diari de Girona s'ha posat en contacte amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha subratllat que "no depèn de nosaltres", i amb el Departament d'Educació, però encara no ha obtingut resposta.
Concentració a Girona
Amb l'objectiu de "fer soroll, mostrar la impotència que sentim i exigir als Departaments d'Educació i Salut que desencallin la situació", les famílies gironines s'han concentrat aquesta tarda a les portes de la nau de Transport Sanitari de Catalunya (TSC), al barri de Domeny.
