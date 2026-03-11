AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Castell d’Aro encara es conserva part d’un tren històric del carrilet?
Imagina’t un tren petit i sorollós que recorria els pobles de la Vall d’Aro, connectant la costa amb Girona. Aquest era el carrilet de Sant Feliu de Guíxols, també conegut com el “Feliuet”. Al poble de Castell d’Aro, pots veure una locomotora original d’aquest tren històric, restaurat per conservar el record d’un mitjà de transport que va influir en la regió. Vols saber-ne més?
Martina Rangel
Parc de l’estació, 17249 Castell d’Aro, Girona
La locomotora situada a la Plaça de l'estació representa molt més que una simple màquina de tren: és una porta al passat ferroviari de la Vall d'Aro. Aquesta locomotora era part del carrilet que connectava Sant Feliu de Guíxols amb Girona, una línia de tren de via estreta que es va inaugurar el 29 de juny de 1892. Va estar en funcionament durant 77 anys, realitzant el seu últim viatge el 10 d'abril de 1969.
Construïda a principis del segle XX, la locomotora número 5 era compacta, robusta i ideal per a les exigències del trajecte. Amb una via d'únicament 75 cm, aquest trenet estava dissenyat per moure's amb facilitat pels paisatges ondulats de la regió. Malgrat la seva mida, era capaç de transportar càrregues pesades, especialment suro, el producte estrella de la Vall d’Aro!
Tenia diverses parades al llarg del seu recorregut:
Feliu de Guíxols (Inici del recorregut), Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart i Girona (Final del recorregut).
Per tant, per què era tan important aquesta locomotora?
Durant la segona meitat del segle XIX, era bastant complicat moure’s per les terres gironines. Les carreteres estaven en mal estat i moltes vegades era impossible carregar grans quantitats de mercaderies. Amb el desenvolupament de la indústria del suro, es va fer evident que calia una solució que permetés agilitzar el transport.
Era un lloc de retrobaments socials, ja que era utilitzat tant pels burgesos més adinerats com pels pagesos humils de la zona. A més, va respondre a les necessitats de fer créixer el turisme basat en el sol i la platja de la Costa Brava.
En conclusió, el carrilet de Sant Feliu complia múltiples funcions. D’una banda, disposava de vagons específics per als passatgers, amb diferents nivells de confort segons la classe social. D’altra banda, comptava amb vagons exclusius per al transport de mercaderies voluminoses, com el suro, el vi, el peix, la fusta i altres productes locals, facilitant així el comerç i la connexió entre la costa i l’interior.
Dades interessants…
- Aquesta locomotora no era gaire ràpida, la velocitat màxima de 30 km/h, tot i això, coneguda per la seva puntualitat. I per això, diuen que el carrilet guarda moltes històries d’amor... - Va ser una de les últimes màquines a circular abans del tancament de la línia, el dia 10 d’abril del 1969.
- En el seu últim viatge, el carrilet va xiular llargament, com si digués un emotiu adéu als habitants que tant el van estimar.
- Els vagons del carrilet semblaven diminuts al costat dels grans trens que també anaven direcció Girona.
- Avui en dia, el seu traçat s’ha convertit en la Via Verda del Carrilet, una ruta per senderistes i ciclistes que segueix l’antic recorregut que feia el Feliuet.
Si vols continuar investigant sobre ‘’El feliuet’’ i les històries que s’amaguen darrere aquestes vies, et recomano la següent lectura: El ferrocarril de Sant Feliu desaparegut redactat per Francesc Bosch Torrent.
Els més petits teniu l’oportunitat de gaudir d’una experiència inoblidable! Visiteu el Trenet de la Vall d’Aro, un tren en miniatura amb un recorregut de 700 metres que et transportarà al passat i us farà sentir com si viatgéssiu cinquanta anys enrere. Consulteu la següent pàgina web per a més informació; https://totnens.cat/que-fem/el-trenet-de-la-vall-daro/. Allà mateix, trobareu l’Estació de Castell d’Aro, on podreu ampliar els vostres coneixements sobre que era aquesta parada i el paper que jugava l’organització i la vida del poble.
Si voleu aprofundir en el funcionament dels trens, podeu consultar El Tatano número 190, una edició especial dedicada als trens. Aquesta revista ofereix continguts adaptats als infants amb informació, activitats i curiositats sobre aquest mitjà de transport. Podeu trobar més detalls en aquest enllaç: El Tatano 190 – Cavall Fort.
A més, visita el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, on trobaràs una exposició únicament dedicada al carrilet amb objectes, fotografia i records que et transportaran a l’època daurada del ferrocarril.
Finalment, et recomano dos documentals de Youtube: Centenari del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona i Homenatge al carrilet.
Grans i petits maquinistes, ara que us he fet descobrir més sobre la història del carrilet i la seva locomotora us animo a mirar l’entorn amb els ulls plens de curiositat. Les antigues vies de tren, ara transformades en la Via Verda, no són només camins per anar a passejar o córrer sinó una oportunitat per connectar-nos amb el passat i imaginar-nos que passava abans en aquest mateix indret. Així que, la pròxima vegada que trobeu aquestes locomotores repartides pels punts on es trobaven les estacions o camineu pels trams de les antigues vies, fixeu-vos-hi molt bé! Un petit detall ens pot explicar grans històries.
Martina Rangel, alumna de 4t d’Educació infantil i primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
