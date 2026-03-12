Els docents gironins estan cridats dijous a la vaga, en una setmana de mobilitzacions arreu de Catalunya
El sindicat USTEC-STEs considera insuficient l'acord amb Educació i manté les concentracions "més vives que mai"
Després de la signatura de l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats CCOO i UGT -que inclou un augment salarial gradual que al 2029 arribarà als 210 euros bruts mensuals, un complement pels dies de colònies i una reducció progressiva de ràtios a Primària i ESO- el sindicat USTEC-STEs manté les mobilitzacions "més vives que mai" perquè "l'acord no és suficient per revertir la situació crítica que vivim als centres educatius", assenyala la portaveu del sindicat a les comarques gironines, Glòria Polls.
La setmana que ve arrenquen una onada de vagues i mobilitzacions arreu de Catalunya que s'allargaran del 16 al 20 de març. La novetat és que seran descentralitzades. A la província de Girona, els docents estan cridats a la vaga el dijous 19 de març i també l'endemà, quan es farà una manifestació unitària a Barcelona.
Dilluns i dimarts, però, els sindicats convocants (USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT) han programat diverses propostes per "escalfar motors" de cara a dijous. Dilluns a dos quarts de sis de la tarda s'ha organitzat una roda de premsa davant dels Serveis Territorials d'Educació a Girona i, després, s'ha previst un col·loqui amb els docents que van viure el cicle de vagues de l'any 1989. L'endemà s'ha organitzat un taller de pancartes i una penjada de cartells.
Manifestació a Girona
A Girona, la manifestació començarà a dos quarts d'onze del matí. Hi haurà dos blocs (el Nord sortirà des de Sarrià de Ter i el Sud des del barri de l'Avellaneda de Girona), que confluiran a la plaça Marquès de Camps per caminar plegats fins als Serveis Territorials. El bloc Nord anirà acompanyat d'un autobús que amenitzarà la manifestació i el Sud comptarà amb la pancarta unitària.
