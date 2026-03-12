El SEPC convoca vaga d'estudiants el 20 de març per donar suport a les reivindicacions del professorat
El sindicat demana mobilitzar la comunitat educativa davant les propostes “insuficients” d’Educació
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat l'alumnat a fer vaga el 20 de març per donar suport a les reivindicacions del professorat i per reclamar millores en les condicions del sistema educatiu públic. La mobilització preveu acabar amb una manifestació a Barcelona i s’emmarca en un cicle de protestes descentralitzades previstes del 16 al 19 de març arreu del Principat. El sindicat considera que les propostes del Departament d’Educació són insuficients i demana que es respongui a les demandes del col·lectiu docent.
El SEPC emmarca la convocatòria en el context de mobilitzacions iniciades arran de la vaga docent de l’11 de febrer, que va reunir milers de professionals de l’educació per reclamar millores laborals i més finançament per al sistema educatiu. Segons el sindicat, en aquella jornada les estudiants van participar en les tasques de difusió i suport a la mobilització sense convocar vaga pròpia per mantenir el focus en les reivindicacions del professorat.
Un mes després, l’organització estudiantil sosté que les mesures plantejades pel Departament d’Educació no responen a les demandes del col·lectiu docent i critica que, en la part que afecta el professorat, els acords només s’hagin tancat amb els sindicats CCOO i UGT, minoritaris entre el col·lectiu docent.
El SEPC també situa les mobilitzacions en un context que, segons l’organització, afecta diversos serveis públics i apunta a decisions recents en l’àmbit educatiu en altres territoris dels Països Catalans. En aquest marc, el sindicat d'estudiants fa una crida a la comunitat educativa a participar en les mobilitzacions previstes i defensa la necessitat de garantir unes condicions que assegurin una educació pública de qualitat.
