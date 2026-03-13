Girona suma 13 projectes culturals i artístics en la nova línia d’ajuts per impulsar les arts a l’escola
La convocatòria, cofinançada pel Departament de Cultura i el Ministeri de Cultura, ha destinat més d’1,2 milions d’euros a impulsar 77 projectes arreu de Catalunya
Més de 4.000 alumnes de 190 centres educatius d'arreu de Catalunya participaran, durant aquest curs i el vinent, en projectes culturals i artístics innovadors a través de la nova línia d’ajuts d’impuls de les arts a l’escola. La convocatòria, cofinançada pel Departament de Cultura i el Ministeri de Cultura, ha destinat més de 1,2 milions d’euros a 77 projectes arreu de Catalunya.
Segons la distribució territorial facilitada per la conselleria, Girona concentra 13 projectes beneficiats, una de les xifres més altes del conjunt del territori. La convocatòria també arriba a 14 Zones Educatives Rurals (ZER), amb l’objectiu d’incrementar l’accés a la cultura i a les pràctiques artístiques en municipis petits, entorns de baixa densitat i zones d’alta vulnerabilitat social.
Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el Programa de Cultura i Educació que impulsa el Govern a través dels Departaments de Cultura i d’Educació i Formació Professional, amb l’objectiu de promoure la formació humanística i les pràctiques artístiques entre l’alumnat. El programa vol afavorir la familiarització amb els llenguatges artístics i incorporar la pràctica cultural als processos d’aprenentatge.
Entre els objectius de la convocatòria hi ha impulsar projectes innovadors i de nova creació integrats en l’activitat docent, reforçar les competències artístiques i el desenvolupament integral de l’alumnat, fomentar la participació activa, la creativitat i el pensament crític, enfortir la col·laboració entre centres educatius i professionals de la cultura, i promoure l’equitat territorial, especialment en zones rurals o en centres de màxima complexitat.
La convocatòria destaca per la gran diversitat de projectes artístics i culturals que s’han presentat i que s’estan desenvolupant arreu del territori, amb iniciatives que combinen disciplines i metodologies molt diverses. A les comarques gironines, hi ha iniciatives com la proposta interdisciplinària "La Farga Viva: forja d’arts i escola" a Salt, que impulsa la creativitat i la innovació pedagògica; o una iniciativa que hibrida les arts visuals amb la literatura i les ciències de la vida com "Sotabosc: art i literatura a les Gavarres".
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, han visitat l’Institut Escola Pere Lliscart de l’Hospitalet de Llobregat per conèixer el projecte “Receptari Il·lustrat”, una de les 77 iniciatives seleccionades. Aquest projecte, creat per l’Associació Cultural Taller Pubilla Kasas, connecta la il·lustració, la tradició gastronòmica i el comerç de proximitat amb l’alumnat.
Projectes per territoris
La convocatòria preveu 16 projectes a Barcelona, 13 a Girona, 10 a la Catalunya Central, 10 a Tarragona, nou a Lleida, sis a l’Alt Pirineu-Aran, cinc a nivell interterritorial, cinc al Penedès, quatre al Barcelonès, quatre al Vallès Oriental, quatre al Vallès Occidental, tres al Baix Llobregat, tres a les Terres de l’Ebre i un al Maresme.
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions