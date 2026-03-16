Els alumnes gironins del cicle d'Emergències Sanitàries no descarten denunciar Educació si no poden fer pràctiques
El Departament assegura que està treballant amb Salut per resoldre la situació
Una cinquantena de famílies d'alumnes que fan el cicle formatiu de Tècnic d'Emergències Sanitàries no descarten denunciar el Departament d'Educació si no els permet fer les pràctiques. Com que són menors d'edat, les empreses que s'encarreguen de les ambulàncies els han negat les pràctiques, a diferència del que feien altres anys. Això fa que es quedin sense fer unes 500 hores del cicle, que equival a una quarta part de les hores lectives. El Departament d'Educació assegura que està treballant en una solució conjunta amb el Departament de Salut per resoldre la situació.
Les famílies dels alumnes del cicle formatiu asseguren que se senten menystingudes pel Departament d'Educació. Expliquen que han demanat una reunió amb la consellera i que després que el Departament ho rebutgés va proposar que hi acudís el director general d'FP. En la trobada, però, la seva cadira estava buida.
Una trobada que van fer a principis de mes i on les famílies van exposar la necessitat que els alumnes del cicle formatiu puguin treballar en empreses que gestionen les ambulàncies, tal com s'havia fet fins ara. Retreuen que en cap moment se'ls havia informat que les empreses rebutjarien tots els estudiants que fossin menors d'edat abans de començar el curs.
La sorpresa va ser, precisament, quan va començar el cicle formatiu. Des del primer moment, van començar a treballar per buscar solucions però consideren que des del Departament d'Educació no s'han mogut prou fils perquè la situació es resolgui. De fet, encara estan esperant que els responguin les preguntes que els van formular en la reunió de principis de mes.
Com que la majoria d'elles ja en tenen la pipa plena, han decidit contractar un advocat que els ofereixi assessorament legal. Consideren que hi ha "una discriminació" dels alumnes menors d'edat i veuen com s'incompleix la llei d'educació. Per això, no descarten portar el Departament d'Educació a judici si no es resol la situació. Al mateix temps, fan una crida a altres famílies que podrien estar afectades perquè s'uneixin en la causa. Asseguren que la situació és generalitzada a tot Catalunya, però desconeixen a quantes persones afecta.
Una alternativa que no convenç
Algunes famílies han exposat que les alternatives que planteja Educació passarien per convalidar les pràctiques per una situació excepcional, amb un mecanisme similar al que es va fer servir durant la pandèmia. Altres afirmen que el Departament proposa que facin pràctiques en centres geriàtrics. "Nosaltres volem que facin les pràctiques en una ambulància en recorregut", explica un dels pares afectats.
De fet, Juan Ramon Rodríguez és Tècnic d'Emergències Sanitàries i treballa en una de les bases que té l'empresa Transport Sanitari de Catalunya a Girona. Explica que en diferents ocasions ell ha tingut estudiants del cicle formatiu en pràctiques i que mai fins ara havia passat res. A més, reivindica la importància que aprenguin l'ofici en situacions reals perquè actuar en una emergència és molt diferent que fer-ho en un simulacre.
Fonts del Departament d'Educació han assegurat a l'ACN que estan treballant en coordinació amb el Departament de Salut per acordar "mesures de flexibilització" en les pràctiques d'estada en empresa. Asseguren que "l'objectiu és que els alumnes puguin graduar-se amb un mòdul el màxim equiparable possible" a les pràctiques.
