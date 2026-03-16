Els docents gironins es manifestaran dijous per reclamar millores després de l'acord "insuficient" entre Educació, CCOO i UGT
Els portaveus dels sindicats convocants (USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT) lamenten que la proposta "no resol cap de les qüestions de fons" i fan una crida a la mobilització "massiva"
Pocs dies després que el Departament d'Educació hagi segellat un acord amb CCOO i UGT, dos dels sindicats convocants de les mobilitzacions que el passat 11 de febrer van fer sortir al carrer milers de docents arreu de Catalunya, avui ha arrencat una setmana de vagues descentralitzades per exigir millores laborals i salarials.
A les comarques gironines, els docents estan cridats a la mobilització dijous i divendres (avui ha estat el torn dels mestres i professors del Baix Llobregat, el Barcelonès i Barcelona ciutat, mentre que demà sortiran al carrer els docents del Penedès, Tarragona i les Terres de l’Ebre).
A Girona, però, aquesta tarda els sindicats ja han començat a "escalfar motors", amb una roda de premsa davant dels Serveis Territorials d'Educació i un col·loqui posterior amb alguns dels docents que van viure el cicle de vagues de l'any 1988, una convocatòria massiva que va suposar un abans i un després per a l'educació pública, en què es van organitzar 22 dies de vaga per exigir una escola pública de qualitat.
Un acord signat "d'esquena a la majoria dels docents"
Els portaveus gironins dels sindicats convocants (USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT) han denunciat que l’acord que han tancat CCOO i UGT és "insuficient" i han lamentat que "s'ha signat per la porta del darrere i d’esquena a la majoria dels docents amb l’únic objectiu de desactivar la mobilització i frenar les vagues convocades".
De fet, han lamentat que la proposta "no resol cap de les qüestions de fons". En aquest sentit, els representants sindicals han assenyalat que "no recupera el poder adquisitiu perdut, no garanteix millores reals i immediates en ràtios i plantilles, no concreta prou recursos ni planteja una revisió del model inclòs el currículum", pel que han subratllat que "deixa massa mesures pendents de futurs desplegaments, comissions o pressupostos".
Amb tot, han reclamat que "la força de la reivindicació no és als despatxos, sinó als centres, a les assemblees i a la mobilització dels docents", i han defensat que "la unitat del col·lectiu no la trenquen les signatures d’última hora sinó que la decidim nosaltres, organitzant la resposta i participant massivament en les assemblees i a les vagues".
Per tot això, els representants sindicats han fet una crida a la mobilització "massiva" perquè la conselleria "recapaciti i negociï amb la majoria de la representació sindical".
Abans de la mobilització a Girona, demà també s'ha previst un taller de pancartes i una penjada de cartells als Serveis Territorials d'Educació a Girona.
Manifestació a Girona
Els mestres i professors gironins estan cridats a la vaga dijous i divendres. Dijous s'ha previst una manifestació a Girona a partir de les deu del matí, que s'iniciarà des de dos punts -Sarrià de Ter i el barri de l'Avellaneda de Girona- que confluiran a la seu de la Generalitat a dos quarts d'una del migdia. L'endemà hi haurà una manifestació unitària a Barcelona, que arrencarà a dos quarts d'una del migdia des de la plaça Tetuan i es dirigirà fins al Parlament.
Subscriu-te per seguir llegint
