Girona acull els Oscars dels millors projectes de transformació educativa i social impulsats per associacions de famílies
La 14a edició dels Premis aFFaC reconeix 20 projectes catalans que posen el focus en la diversitat cultural, les relacions intergeneracionals, la memòria històrica, la lluita contra el malbaratament alimentari, la promoció de la cultura o l’educació inclusiva
El Centre Cultural La Mercè de Girona va acollir dissabte la 14a edició dels Premis Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), que va reconèixer 20 projectes de transformació educativa i social impulsats per les associacions de famílies d'alumnes (AFA). En total, aquesta edició va comptar amb 92 iniciatives presentades per part de 77 associacions de famílies d'arreu de Catalunya.
Entre els projectes reconeguts, hi ha iniciatives que posen el focus en la diversitat cultural i la promoció de la interculturalitat, les relacions intergeneracionals, la memòria històrica, la lluita contra el malbaratament alimentari, la promoció de la cultura o l’educació inclusiva, entre d’altres. Els guardons es van concedir en quatre categories: “Tothom a l’AFA”, que reconeix projectes que fomenten la participació de les famílies als centres educatius; “Transformem la societat”, que distingeix iniciatives amb un impacte positiu en l’entorn social; “Fem xarxa per la qualitat educativa”, que premia projectes que promouen l’intercanvi cultural, l’art, la llengua i la cultura catalanes com a eines de cohesió social i territorial; i “#JoTambéHiVullAnar”, que reconeix iniciatives que impulsen l’educació inclusiva.
Els guardons, que consisteixen en ajuts econòmics, permetran a les AFAs continuar impulsant projectes de transformació social a les seves escoles i instituts. Entre els projectes reconeguts, però, no n'hi ha cap de gironí.
L’acte, que va aplegar unes 180 persones, va comptar amb una exposició dels projectes finalistes i diverses actuacions que van contribuir a crear un ambient festiu i participatiu. La cerimònia va servir per posar en relleu el valor dels Premis aFFaC com un espai de reconeixement i d’impuls a la tasca que les AFA desenvolupen diàriament. Més enllà dels guardons, els Premis aFFaC són un punt de trobada per compartir experiències, donar visibilitat a projectes transformadors i reforçar el compromís col·lectiu amb una educació pública de qualitat, inclusiva i arrelada al territori, posant en valor la força de les famílies com a motor de canvi educatiu i social.
