Un cicle formatiu impartit a Girona, entre els 20 amb la nota de tall més alta de Catalunya
La pàgina web de preinscripció del Departament d'Educació i Formació Professional ja permet consultar les notes d'accés de cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de l'any passat amb l'objectiu d'orientar els futurs estudiants
El cicle formatiu de Grau Mitjà d'Emergències Sanitàries de l'institut Narcís Xifra de Girona s'ha situat entre les 20 titulacions de Formació Professional amb la nota de tall més alta de Catalunya (enguany, però, la demanda pot variar pel veto de les empreses d’ambulàncies als menors, que els deixarà sense pràctiques). En concret, amb un 6,9 de nota d'accés el curs passat, ocupa la 19a posició al rànquing, liderat pels estudis de Cures Auxiliars d'Infermeria de l'institut Baix Camp de Reus, amb un 7,4.
Sanitat, activitats físiques i esportives, administració i gestió, i electricitat i electrònica són les famílies professionals amb els estudis amb la nota de tall més elevada. En concret, Cures Auxiliars d'Infermeria a l'institut La Garrotxa d'Olot va registrar una nota d'accés de 6,84; seguit de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure a l'institut Rocagrossa de Lloret de Mar (6,78); la mateixa titulació a l'institut Salvador Espriu de Salt (6,7); Atenció a Persones en Situació de Dependència al FEDAC Sant Narcís de Girona (6,67); la mateixa titulació a l'institut Pla de l'Estany de Banyoles (6,66); Gestió Administrativa a l'institut Bosc de la Coma d'Olot (6,59); Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure a l'institut Montgrí de Torroella de Montgrí (6,4); Electromecànica de Vehicles Automòbils a l'institut Baix Empordà de Palafrugell (6,39); Gestió Administrativa al mateix centre educatiu (6,39); Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a l'institut Narcís Monturiol de Figueres (6,35), Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure a l'institut Pere Alsius de Banyoles (6,32) o Gestió Administrativa a l'institut de Santa Coloma de Farners (6,3).
La nota de l'últim estudiant que va entrar
Les places s'assignen per ordre de nota fins que s'acaben. Per tant, la nota de tall correspon a la de l'últim estudiant que va obtenir la plaça en un centre, cicle i torn. No es tracta, doncs, d'una nota fixa, sinó que pot variar cada any, ja que s'obté de la relació entre les places disponibles i el nombre d’estudiants que les sol·liciten en la preinscripció. Si els estudis van quedar amb places vacants un cop tancada la preinscripció, la nota de tall és la mínima; és a dir, un 5.
El cercador
A partir d’avui ja es poden consultar les notes de tall dels cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior del curs passat a través de la pàgina web de preinscripció del Departament d'Educació i Formació Professional, i que han de servir d’orientació per a l’alumnat que es vulgui preinscriure a l’FP de cara al pròxim curs. La conselleria va posar en marxa el cercador fa un any, que permet filtrar la informació per via d’accés i prioritat, territori, cicle, torn i centre d’FP.
