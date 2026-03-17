La vaga de docents a Girona topa amb la celebració de la prova Cangur
Davant la convocatòria anunciada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT, l'organització del concurs ha habilitat una data alternativa
La 31a edició de la prova Cangur, el concurs matemàtic anual promogut per l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières i organitzat a Catalunya per la Societat Catalana de Matemàtiques amb l'objectiu d'estimular la curiositat, el raonament i l’enginy dels alumnes de 5è i 6è de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius- se celebrarà aquest dijous arreu del món. Una data, però, que a Girona, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental topa amb la convocatòria de vaga de la comunitat docent, organitzada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT.
Davant d'això, l'organització ha optat per habilitar una segona data per a la realització de la prova, que serà el 24 de març: "Els centres d’aquestes zones geogràfiques que s’adhereixin a la vaga podran optar per realitzar la prova el 24 de març al seu propi centre", especifiquen, a partir d'on, després d'indicar-ho en un formulari, podran descarregar-se el material específic per aquell dia.
