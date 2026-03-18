AIXEQUEM EL CAP
Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
Si passeges tranquil·lament pel Barri Vell, concretament per davant de l’Ajuntament, alça la vista i busca un detall ocult en una de les portes. A simple vista podries passar-hi de llarg, però si observes amb atenció, descobriràs que hi ha una figura enigmàtica, un cap humà que sembla mossegar-se la llengua, observa en silenci la ciutat des de fa més d’un segle.
Martina Xiqués
A la Plaça del Vi s’hi troba l’Ajuntament de Girona, un edifici emblemàtic de la ciutat. Si creuem el pati, arribarem a la porta d’entrada del Saló de Plens, on l’alcalde i els regidors celebren les seves reunions. En aquesta porta hi ha un escut de Girona i la data 1605 inscrita al damunt, però el que més crida l’atenció és una escultura curiosa i misteriosa: un cap que es mossega la llengua amb unes grans dents.
El cap que es mossega la llengua és molt més que un detall decoratiu. Aquest element singular té un significat profund i amaga històries de fa molts anys. Tradicionalment, el gest de mossegar-se la llengua s’ha associat amb la prudència i el silenci, dues qualitats essencials per als regidors municipals. Per això, es diu que aquesta figura simbolitza la necessitat de guardar discreció en assumptes polítics i municipals, un missatge que encara ressona avui dia. És a dir, l’escultura simbolitza que no es pot dir res del què parlen quan es reuneixen l’alcalde i els regidors.
Però aquest cap amaga més secrets. El cap no només es mossega la llengua, sinó que de la seva closca en surt un arbre. Aquest detall afegeix una capa més de simbolisme: aquest l’arbre representa l’Arbre del Coneixement, una icona de saviesa i comprensió universal. Aquest cap ens recorda una dita popular: “El qui sap, calla”. Això fa pensar que l’escultor, un picapedrer anònim del segle XVII, podria haver volgut transmetre un missatge subtil sobre la importància de la saviesa i la discreció en la gestió del poder.
També cal destacar que aquest cap es va crear durant una època en què l’arquitectura neoclàssica era predominant. Les seves formes austeres i simbòliques reflectien un interès per transmetre missatges profunds a través de l’art i l’arquitectura.
No obstant això, aquest no és l’únic cap que trobem a la porta. Si us hi fixeu bé, n’hi ha dos més, amb expressions que semblen estar vigilants. Què podrien simbolitzar? Alguns diuen que representen la vigilància i la justícia, dues qualitats indispensables per garantir el bon funcionament de la vida pública. Aquests caps, juntament amb el que es mossega la llengua, converteixen la porta en un exemple impressionant d’art amb missatge.
Finalment, és interessant observar com aquest detall arquitectònic ha resistit el pas del temps, convertint-se en un element identitari per als gironins. Encara avui, quan mirem aquest cap, ens convida a reflexionar sobre la importància del silenci, la prudència i el coneixement en els afers quotidians i col·lectius.
Si voleu conèixer els misteris i els detalls amagats de la ciutat de Girona, no us podeu perdre la pàgina web de Pedres de Girona, una opció imprescindible per als amants del patrimoni cultural.
Si us apassiona la història de la ciutat, feu una visita al Museu d’Història de Girona, on trobareu exposicions úniques que us transportaran a diferents èpoques i aspectes de l’arquitectura gironina.
Si us apassiona la lectura, La Girona oculta de Carles Mallorquí i Llegendes i misteris de Girona de Carles Vivó són dues lectures ideals per descobrir aspectes sorprenents i menys coneguts del patrimoni cultural de Girona.
Els amants dels videojocs i la màgia del Barri Vell gaudiran amb Sefirot: Els misteris de Girona, un videojoc que combina aventures i enigmes en un escenari fascinant.
I si sou aventurers de cor, us recomano el llibre de Explorem Girona! de Lourdes Campuzano. Aquest llibre ofereix 30 missions i enigmes per descobrir els racons més amagats de la ciutat.
Per últim, si us agraden els enigmes i passejar per la ciutat, us recomano fer un escape room per Girona per descobrir algunes de les seves curiositats.
Girona és una ciutat plena de secrets i històries. Entre les seves places i carrerons, hi ha detalls que, a primera vista, poden semblar insignificants, però que amaguen un món de significats. El cap de l’Ajuntament, que es mossega la llengua, és un d’aquests exemples fascinants. Aquest símbol enigmàtic ens parla de silenci i discreció, valors que poden semblar perduts, però que ens recorden la importància de pensar abans de parlar i actuar amb responsabilitat.
Aquest detall, com tants altres, és una invitació a mirar amb més atenció el nostre entorn, a fer-nos preguntes i a descobrir històries que connecten passat i present. Girona és també un mosaic de llegendes, com la de Sant Narcís i les mosques o la del cul de la Lleona, que ens transporten a temps antics, plens de màgia i tradicions que encara formen part de la nostra identitat.
Aquest patrimoni, sovint a l’abast de qualsevol mirada atenta, ens recorda el valor de preservar el nostre llegat cultural, una responsabilitat que ressona amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment amb l’ODS 11, que aposta per ciutats sostenibles i la protecció del patrimoni cultural. Perquè cuidar aquests testimonis del passat no és només una qüestió d’estimar la història, sinó també d’assegurar que les futures generacions puguin connectar amb les seves arrels.
Per això, us animo a descobrir Girona amb una mirada curiosa i reflexiva. Passegeu pels carrers, observeu les façanes i atureu-vos davant dels petits detalls, com el cap de l’Ajuntament o els relleus amagats en racons inesperats. Deixeu que aquests elements us expliquin les seves històries i us convidin a reflexionar sobre els valors que compartim com a societat.
Girona té molt a dir, només cal que la vulguem escoltar. I potser, en aquest procés, descobrirem que la ciutat no només ens parla del passat, sinó també del que podem fer avui per construir un futur millor, respectant i valorant el que ens ha portat fins aquí.
Martina Xiqués, alumna de 4t de la Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
