Educació a Catalunya
El Saló de l’Ensenyament habilita punts exprés d’orientació per resoldre dubtes als estudiants
Només entre un 5% i un 10% dels visitants tenen clar què volen estudiar, adverteix el director del certamen, Àngel Celorrio
Jordi Puig
El Saló de l’Ensenyament ha arrencat aquest dimecres una nova edició al recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. L’objectiu dels organitzadors és proporcionar tots els recursos per orientar els estudiants en el seu futur acadèmic i laboral a l’esdeveniment. Amb aquest objectiu, aquest any el saló incorpora una novetat: dos punts exprés de resposta immediata als dubtes més freqüents que tinguin els estudiants, ja siguin d’ESO, FP, batxillerat o universitat.
"Només entre un 5% i un 10% dels visitants tenen clar què volen estudiar", subratlla el director del Saló, Àngel Celorrio, exposant una dada que dona idea de la urgència d’orientar bé l’alumnat. Celorrio considera que els joves s’haurien de preparar més per a la visita i venir "amb la feina d’autoanàlisi de preferències feta".
I és que des del Servei d’Orientació a l’Estudiant es troben amb alumnes força perduts, segons explica la seva responsable, Cristina Caldas: "Tractem de redreçar els seus dubtes en l’itinerari, fins i tot en casos de joves que no tenen l’ESO acreditada".
Un dels assumptes que desperta més inquietud entre l’alumnat és el relacionat amb la intel·ligència artificial. "És una eina que genera molts dubtes als visitants sobre si els pot treure sortides laborals, i els insistim que és una altra competència amb la qual com a professionals hauran d’aprendre a conviure", apunta Caldas.
Una FP més protagonista
En aquesta edició guanya espai la Formació Professional, que per primera vegada representarà més del 50% dels estands. "El nostre Saló no deixa de ser un reflex del mercat, i l'FP està tenint molt auge tot i que també l’oferta de les universitats és cada vegada més segmentada, selectiva i amb molta aplicació pràctica", comenta Celorrio.
Caldas assenyala que cada vegada són més els joves que contemplen aquest camí per "la flexibilitat" que aporta. "Les opcions més populars continuen sent les famílies professionals tradicionals: Sanitat, Administració i Mecànica", especifica l’orientadora.
Un dels estands més atrafegats de l’esdeveniment és justament el BePro, on el Consorci d’Educació de Barcelona mostra les seves ofertes d'FP. Tatiana Soler, encarregada de la capacitació docent i la innovació educativa, destaca que continuen creixent: "Oferim més de 200 cursos i volem augmentar l’oferta perquè l'FP guanyi prestigi".
L’estudiant demana més pràctiques
Per això, el Consorci actualitza la seva oferta formativa, com per exemple el nou curs especialitzat en Big Data. Soler també destaca l’opció de fer l'FP Dual amb més hores de pràctiques: "Podem oferir des de 515 hores fins a 1.000 a l’empresa per millorar les seves competències en un entorn real".
Pel que fa a pràctiques, una de les opcions que tenen més popularitat és la de l’Escola d’Aprenents de SEAT. Lorena Sánchez, la seva responsable, especifica els avantatges de la seva formació: "El nostre grau superior ofereix més del doble de les pràctiques normals, amb 2.000 hores a l’empresa, i l’alumne disposa d’un contracte laboral". "L’oferta de places depèn de la demanda de treballadors de SEAT perquè tots els estudiants que acaben la formació són contractats, aquest curs en són 60", explica Sánchez.
Malgrat l’auge de l'FP, el batxillerat continua sent una opció que molts estudiants trien. Ares Lleixà i Marta Valldeperes assessoren els visitants des de l’estand de la Generalitat sobre batxillerat. "Els dubtes que solem atendre són sobre les assignatures de cada modalitat", explica Lleixà. Marta Valldeperes destaca que no hi ha una opció predilecta entre els alumnes: "Està molt barrejat, per la qual menys ens pregunten és per l’artístic".
