Docents, pagesos i metges gironins tallen l'AP-7
La manifestació ha sortit de Fontajau i ha interromput el trànsit a l'autopista a l'alçada de Sant Gregori, però també hi ha afectacions als trams de Sant Julià de Ramis i Vilablareix
En aquests moments es dirigeixen caminant fins a l'accés de Girona Sud
Els docents gironins i Revolta Pagesa, amb la presència també d'alguns metges -els tres col·lectius que avui estan cridats a la vaga per reclamar millores laborals- estan tallant en aquests moments l'AP-7 en els dos sentits al seu pas per Sant Gregori.
La manifestació, que ha sortit del bloc convocat a Fontajau, ja ha arribat a l'autopista. Els accessos i sortides a Girona estan tancats.
En aquests moments, els manifestants es dirigeixen caminant per l'AP-7 fins a l'accés de Girona Sud.
També hi ha afectacions en altres punts de les carreteres gironines, com la calçada tallada a l'AP-7 als trams de Sant Julià de Ramis i Vilablareix, segons dades del Servei Català de Trànsit.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge