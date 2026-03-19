Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
creuer Palamós - BalearsAlicia Kopfpressupostos Catalunyavent Gironaincendi GironaGirocleta SaltBarça - Newcastle
instagramlinkedin

Docents, pagesos i metges gironins tallen l'AP-7

La manifestació ha sortit de Fontajau i ha interromput el trànsit a l'autopista a l'alçada de Sant Gregori, però també hi ha afectacions als trams de Sant Julià de Ramis i Vilablareix

En aquests moments es dirigeixen caminant fins a l'accés de Girona Sud

Les imatges de les protestes dels docents

Les imatges de les protestes dels docents

Veure Galeria

Les imatges de les protestes dels docents

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Els docents gironins i Revolta Pagesa, amb la presència també d'alguns metges -els tres col·lectius que avui estan cridats a la vaga per reclamar millores laborals- estan tallant en aquests moments l'AP-7 en els dos sentits al seu pas per Sant Gregori.

La manifestació, que ha sortit del bloc convocat a Fontajau, ja ha arribat a l'autopista. Els accessos i sortides a Girona estan tancats.

En aquests moments, els manifestants es dirigeixen caminant per l'AP-7 fins a l'accés de Girona Sud.

També hi ha afectacions en altres punts de les carreteres gironines, com la calçada tallada a l'AP-7 als trams de Sant Julià de Ramis i Vilablareix, segons dades del Servei Català de Trànsit.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents