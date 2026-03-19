Els docents diuen prou: "Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú"
Milers de mestres i professors han sortit al carrer a Girona per protestar contra un acord que consideren "insuficient" i que no resol la manca de recursos per atendre la diversitat o la sobrecàrrega burocràtica que els posa "contra les cordes"
Després que el 95% dels gairebé 43.000 docents que van votar en la consulta dels sindicats rebutgessin l'acord segellat entre Educació, la UGT i CCOO, els mestres i professors gironins han sortit avui al carrer en una vaga convocada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT per reclamar més recursos per atendre la diversitat, ràtios més baixes, menys burocràcia, currículums consensuats i la recuperació del poder adquisitiu perdut.
Unes 10.000 persones segons els sindicats convocants -4.000 segons la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra- s'han sumat a la manifestació, que ha començat a escalfar motors amb una marxa lenta de vehicles a Salt convocada pels mestres i professors del municipi amb el lema "llevem-nos aviat i fem-nos sentir", que s'ha dirigit per la C-65 (la via que connecta l'AP-7 amb la Costa Brava) fins la rotonda del Mas Gri, des d'on s'han afegit a les columnes que han sortit des de Sarrià de Ter i des del barri de l'Avellaneda de Girona. En paral·lel, també ha sortit un tercer bloc des de l'aparcament del pavelló de Fontajau, on també s'hi han unit els metges i Revolta Pagesa amb una trentena de tractors, que després s'ha dirigit fins l'AP-7 al seu pas per Sant Gregori on 1.400 persones -entre docents i pagesos- han tallat l'autopista en els dos sentits de la marxa i, després, s'han dirigit fins als Serveis Territorials d'Educació a Girona, on han confluit totes les columnes.
Sota el clam "lluitant també estem educant", els docents han exhibit múscul per reclamar millores laborals i salarials per revertir una situació que els posa "contra les cordes". I és que després d'un acord que titllen "d'insuficient" perquè "és la solució fàcil perquè acotem el cap però realment no millora res", reclamen, sobretot, més recursos humans i materials per atendre la diversitat. En aquest sentit, la mestra de l'escola Forallac de Vulpellac, Mònica Martínez, assenyala que "de 25 alumnes que tenim en una aula, 15 necessiten atenció individualitzada perquè són autistes, tenen un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, dislèxia o acaben d'arribar i no entenen el català". Això els obliga a haver d'abaixar el nivell "sí o sí": "Cada vegada els falta més cultura general, vocabulari, els redactats són més pobres i, a Secundària, surten amb un nivell que no té res a veure amb el de fa 10 anys perquè és impossible que un docent sol pugui ser a tot arreu a la vegada".
En aquest sentit, el mestre de l'escola Els Estanys de Platja d'Aro, Àngel García, assegura que "molts alumnes, com que a les aules és inviable poder impartir els coneixements que corresponen, s'estan formant ells mateixos a casa amb eines d'intel·ligència artificial, sobretot a Secundària".
"No és només una qüestió de sou"
Una docent de Palafrugell, que prefereix mantenir l'anonimat, vol deixar clar que "lluny del que pugui pensar la resta de la societat, no és només una qüestió de sou". En aquest sentit, assegura que "abans que cobrar més, prefereixo poder atendre els meus alumnes amb la dignitat que es mereixen". Amb tot, celebra que els docents "estem més units que mai".
S'hi han acostat docents, però també famílies amb els seus fills. És el cas d'una mare gironina, que també vol mantenir l'anonimat: "A l'escola fan vaga i els he volgut explicar què significa fer vaga i què estan reclamant els docents, perquè com a mare també m'afecta, vull que els meus fills tinguin un sistema educatiu de qualitat, i això implica més mestres i més recursos per atendre la diversitat, que crec que és el principal repte que com a societat tenim sobre la taula". D'altres, com Magda Noguera -mestra jubilada- hi han vingut amb els seus néts expressament des de Camprodon: "L'educació ha canviat molt, cada vegada hi ha més diversitat, menys recursos, més burocràcia i menys suport per part del Departament d'Educació".
"Ser docent no compensa"
Tot això, lamenten, impacta en la seva vocació de servei. La docent gironina C.D.I (que prefereix mantenir l'anonimat) assegura que "em vaig fer mestre per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú". I és que denuncia que "estem totalment desemparats pel Departament d'Educació, que es desentén dels seus treballadors; la inclusió no existeix i les ràtios no se les mira ningú". Amb tot, té clar que "si pogués tornar a escollir tinc molt clar que no tornaria a estudiar magisteri perquè no compensa, ningú valora les hores que hi poses". En aquest sentit, lamenta que "dedico més temps a omplir formularis i fulls de seguiment que a preparar-me les classes i estar amb els alumnes".
Una situació que ja ha començat a palpar l'estudiant en pràctiques Anna Mir (escola de Domeny de Girona), que assegura que "amb 22 anys ja estic cremada, i això que encara no he cobrat". I és que assegura que "és una feina molt complexa perquè cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats especials a les aules que necessiten que estiguis permanentment al seu costat, uns tenen recursos assignats però d'altres no i és impossible que puguis seguir amb la classe".
Demà també hi haurà vaga als centres educatius gironins. La mobilització però, es traslladarà a Barcelona, en una manifestació unitària amb docents de totes les demarcacions.
Subscriu-te per seguir llegint
