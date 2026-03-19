En Directe
Les manifestacions dels docents gironins, en directe: protestes a la C-65 a Llambilles
Segueix en directe els talls de carreteres i afectacions per les protestes del personal docent aquest dijous
Agències
Les mobilitzacions dels docents complicaran aquest dijous la mobilitat a la ciutat de Girona. Està previst que hi hagi talls de carretera i restriccions de trànsit a les entrades a la ciutat, tant pel nord com pel sud.
Per saber quina és l’última hora de les mobilitzacions i quin és l’estat de les carreteres d’entrada a la ciutat, el Diari de Girona obre un fil informatiu per seguir en directe les possibles afectacions.
Talls intermitents a Llambilles
La manifestació de Llambilles continua amb talls intermitents a la C-65 a Llambilles.
Comença la marxa lenta a Salt
Els docents comencen la marxa lenta a Salt, en direcció a Girona
Primeres concentracions a Salt
Els doncents es van concentrant al Viena de Salt per a començar les potestes.
Aquestes són les manifestacions previstes
Els convocants han previst dues columnes que afectaran al trànsit de la forma següent:
- Columna 1, a les 10 hores: Sortida des de la rotonda de Barcelona de l'Avellaneda (a tocar del Leroy Merlin), cap al carrer de Barcelona i fins a arribar a la plaça del Marquès de Camps. L'hora prevista d'arribada a la plaça del Marquès de Camps és a les 12 hores. Aquí està previst que s'hi concentrin treballadors del Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany i Alt Empordà.
- Columna 2, a les 10 hores: Sortida de la rotonda dels Troncs de Sarrià de Ter (davant del supermercat Esclat), cap a l'avinguda de França, Pont de la Barca, passeig de la Devesa, rotonda de Ferran Puig i fins arribar a la plaça del Marquès de Camps. L'hora prevista d'arribada a la plaça del Marquès de Camps és a les 12 hores. Aquí està previst que s'hi concentrin treballadors del Gironès, el Baix Empordà i la Selva.
Circulació amb congestió a Llambilles
Trànsit congestionat a la C-65 a Llambilles per la primera de les manifestacions dels docents. El Servei Català de Trànsit ha informat de retencions als punts 23-24 de Llambilles, un dels llocs normalment problemàtics d'entrada a Girona.
