"La majoria d'escoles i instituts gironins estan fent serveis mínims o tenen menys de la meitat de la plantilla"
Els representants de Primària i Secundària a la província de Girona coincideixen que "el seguiment de la vaga és més alt que en la convocatòria de l'11 de febrer perquè les reivindicacions del col·lectiu no s'han complert"
Després que el 95% dels gairebé 43.000 docents que van votar en la consulta dels sindicats rebutgessin l'acord segellat entre Educació, la UGT i CCOO, els mestres i professors gironins han sortit avui al carrer en una vaga convocada pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT per reclamar la recuperació del poder adquisitiu perdut, ràtios més baixes, menys burocràcia, currículums consensuats i més democràcia als centres.
A dos quarts de deu del matí, el Departament d'Educació i Formació Professional ha xifrat el seguiment de la vaga de personal educatiu dels Serveis Territorials de Girona, Maresme-Vallès Oriental i Vallès Occidental en un 7,64% (havien comunicat les dades un 30,28% dels centres).
La realitat a les aules, però, és una altra. I és que la representant de les escoles de Primària de la província de Girona a la Junta Permanent, Sandra Coromina, assegura que "la gran majoria d'escoles de les comarques gironines estan fent serveis mínims (un docent per cada tres grups) o tenen menys de la meitat de la plantilla". Una convocatòria que assenyala que "no s'ha desinflat i és molt seguida". El motiu: "que la comunitat educativa no veu l'acord amb bons ulls", de fet, reconeix que "encara els ha indignat més". Un seguiment que demà intueix que "podria ser diferent" perquè "la manifestació unitària és a Barcelona".
Per la seva banda, el representant de Secundària a la Junta Permanent de Directors de Catalunya, Ruben Pino, assegura que "la majoria d'instituts gironins disposen de menys de la meitat de la plantilla". Tots dos coincideixen que "el seguiment de la vaga és més alt que en la convocatòria de l'11 de febrer" perquè "les reivindicacions del col·lectiu no s'han complert".
