Conflicte a l’escola catalana
El Govern rebutja reunir-se aquest dimarts amb els sindicats de la vaga de docents a la UB per reobrir la negociació
Ustec, Aspepc, CGT i La Intersindical van convidar divendres, després de la multitudinària manifestació, Illa i Dalmau a asseure’s amb ells per abordar el conflicte
La conselleria els emplaça a continuar abordant aquestes «i la resta de qüestions» dijous vinent a la mesa sectorial «juntament amb la resta de sindicats»
Desenes de milers de professors col·lapsen el centre de Barcelona en una nova protesta històrica: «O negociació o dimissió»
Helena López
Els sindicats Ustec -el majoritari a primària- Professors de Secundària (Aspepc) -el majoritari a secundària-, la CGT i La Intersindical van llançar aquest diumenge un nou missatge al Govern després de les vagues històriques de la setmana passada, que van culminar divendres amb una manifestació que va concentrar desenes de milers de docents (més de 35.000 segons les xifres de la Guàrdia Urbana, és a dir, pràcticament la meitat del conjunt de professors del sistema públic). «No es pot limitar al silenci», insistien els representants del professorat reiterant la seva proposta al president Illa i al conseller Dalmau de reunir-se aquest dimarts a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), tal com ja van anunciar divendres passat davant de les desenes de milers de docents que es manifestaven per exigir millores a l’escola (del currículum a l’atenció a la diversitat).
Més de 48 hores després, aquest dilluns a primera hora de la tarda, el Govern ha rebutjat la invitació i els ha emplaçat a continuar abordant «aquestes i la resta de qüestions» dijous vinent a la pròxima mesa sectorial «juntament amb la resta de sindicats»; és a dir, juntament amb CCOO i UGT, els signants del polèmic pacte. Una mesa ja programada abans de la setmana de vagues.
Ustec, Aspepc, CGT i La Intersindical insisteixen que si la conselleria no cedeix, el curs «no acabarà amb normalitat»
Els quatre sindicats convocants dels cinc dies de vaga de la setmana passada es reafirmen que les últimes mobilitzacions massives han posat de manifest que el conflicte «no es pot considerar desactivat ni resolt», tal com el Govern semblava considerar en els últims dies, aferrant-se al pacte signat amb CCOO i UGT, que inclou un augment del 30% del complement específic progressiu en quatre anys per als docents, un pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, 300 milions per a l’escola inclusiva i la reducció de les places perfilades.
«La resposta del col·lectiu ha estat prou contundent per exigir una rectificació política i l’obertura immediata d’un espai de negociació real», defensen a la missiva. Per això, insten el Govern a «assumir la responsabilitat política corresponent» i a establir un diàleg amb les organitzacions sindicals, que recorden representen la «majoria» del col·lectiu.
En ser preguntada sobre la qüestió, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha respost que aquest Govern «té com una de les seves prioritats l’educació i dotar el sistema públic dels recursos necessaris». «El pacte [signat per CCOO i UGT i rebutjat pels sindicats majoritaris, els convocants de les massives vagues] és important i positiu, el millor acord que hi ha hagut fins ara. El Govern està fent tot el possible perquè el sistema educatiu tingui els recursos necessaris», ha assegurat, sense respondre si tenen intenció o no d’acudir a la reunió a la qual els han convocat els sindicats Ustec, Aspepc, la CGT i La Intersindical.
"És important que es preservin els espais institucionals de treball i interlocució entre els representants sindicals i l’administració", respon el Govern rebutjant la reunió a la UB
A falta encara d’una resposta per part del Govern, els sindicats van recordar a mig matí que si la conselleria no cedeix convocaran una mobilització permanent i el curs «no acabarà amb normalitat» i van assegurar que mantenien la convocatòria de demà a la UB per reobrir el diàleg i tornar a negociar. «A les 10 els estarem esperant a la porta de l’edifici històric. Si no venen, farem la reunió nosaltres i convoquem la premsa a les 11.30 per explicar els següents passos que farem», avançaven des d’Ustec.
Hores després, a primera hora de la tarda, el Govern rebutjava la proposta i els emplaçava a continuar abordant «aquestes i la resta de qüestions» «a la pròxima mesa sectorial, que tindrà lloc dijous 26 de març, al matí, amb el conjunt de representants del personal docent». «És important que, més enllà de les posicions que es puguin defensar, es preservin els espais institucionals de treball i interlocució entre els representants sindicals i l’administració de la Generalitat», sostenia una veu de la conselleria, que afegia que la voluntat del Govern és «continuar treballant amb la mà estesa juntament amb tots els representants dels treballadors per continuar avançant en les millores del conjunt del sistema educatiu de Catalunya».
«Som molt conscients que la situació s’ha prolongat durant els últims anys i és en aquest sentit que el Govern ha proposat mesures que ens permetin avançar de manera real en la millora de la qualitat dels nostres centres educatius, així com de les retribucions del personal docent», concloïa la mateixa veu.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- L'Iran amenaça el turisme nord-americà en un moment d'auge a Girona
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- De Cornellà del Terri fins a Austràlia: la tecnologia gironina que transforma aigües residuals industrials en un recurs reutilitzable
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot