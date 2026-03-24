Els sindicats convocants de la vaga educativa amenacen amb noves mobilitzacions si el Govern no mou fitxa
No assistiran a la mesa sectorial i rebutgen reunir-se per separat amb el conseller de la Presidència
Els sindicats convocants de les vagues educatives de la setmana passada no assistiran a la mesa sectorial de dijous al matí ni es reuniran per separat amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. D'aquesta manera, USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT i La Intersindical han comunicat avui al Govern que es presentaran unitàriament a la trobada de dijous a la tarda. A més, han reclamat a Dalmau que en aquesta trobada plantegi propostes concretes sobre la millora de les condicions laborals dels docents –millora dels salaris, reducció de ràtios, reforç efectiu de la inclusiva i eliminació de la burocràcia–i una voluntat clara de reobrir la negociació, més enllà del pacte assolit amb CCOO i UGT, que veuen invalidat després de les mobilitzacions de la setmana passada. Del contrari, han amenaçat amb noves vagues i mobilitzacions el tercer trimestre.
Els sindicats han acudit aquest matí a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB), a l'hora que havien convocat el Govern a una reunió per reobrir les negociacions després de les vagues de la setmana passada. Davant la no assistència de cap membre de l'executiu, han lamentat el "menyspreu" que això suposa. A més, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que la convocatòria de reunions dijous a la tarda de manera individualitzada amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial -USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT- té l'objectiu de "fragmentar la unitat sindical", i per això han rebutjat anar-hi per separat i han comunicat al Govern que hi aniran plegats.
A més, han exigit mesures concretes sobre millores i saber quins temes es volen tractar, ja que, segons han explicat, les convocatòries de la tarda no tenen ordre del dia i no saben de què vol parlar l'executiu.
D'altra banda, han justificat la no assistència a la mesa sectorial del matí afirmant que "no hi ha normalitat" i que, per tant, no poden anar a meses sectorials ordinàries a tractar temes ordinaris. "No podem fer veure que està resolt el conflicte i que hi ha normalitat en el dia a dia, no és així", ha manifestat Segura. A més, ha recriminat que si algú ha menystingut la mesa sectorial ha estat el Govern "signant un acord per la porta del darrere".
En una línia similar s'ha expressat el secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil, qui ha instat el Govern a "escoltar" els seus treballadors públics perquè el conflicte "està obert". "Necessitem fer veure al Govern que, o s'asseu a negociar amb nosaltres i ens fa propostes clares, o seguirem amb la mobilització al carrer", ha declarat, al mateix temps que ha alertat l'executiu que no li convé tenir la societat "en contra". Gil ha considerat que, tard o d'hora, el Govern haurà de "rectificar" i tornar a negociar amb la que ha reivindicat és la majoria sindical, perquè ha defensat que les mobilitzacions de la darrera setmana demostren l'oposició a l'acord assolit entre el Govern, la UGT i CCOO i la necessitat de tornar a negociar per anar més enllà del que aquest planteja.
Des de la CGT, Laia Estapé ha destacat la unitat sindical del comitè de vaga: "Estem unides i creiem que som molt més fortes". Per a Estapé, la no assistència del Govern a la seva convocatòria a la UB és una mostra de "falta de respecte" cap a la comunitat educativa, quan hi ha una "emergència educativa" al país. Per això, ha exigit un pla de xoc immediat: "No volem molles, ni les volem d'aquí a quatre anys".
Per últim, el portaveu de la federació d'Educació de La Intersindical -que no té representació a la mesa sectorial-, Marc Martorell, ha reivindicat que el Govern ha de negociar amb el comitè de vaga i ha reclamat un document previ per poder reobrir les negociacions amb garanties.
