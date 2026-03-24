Per què les pràctiques professionals són clau per trobar feina

És la teva primera experiència amb el món laboral

Estàs pensant a fer pràctiques laborals? / GETTY IMAGES

Eva Remolina / AMIC

Hi ha un moment, quan acabes d’estudiar, en què t’adones que tenir un títol no sempre és suficient. Has aprovat assignatures, has fet exàmens i, en teoria, estàs preparat. Però quan mires ofertes de feina, sovint et demanen experiència. I aquí és on entren en joc les pràctiques professionals.

Les pràctiques són, per a molta gent, el primer contacte real amb el món laboral. És el moment en què tot allò que has après deixa de ser només teoria i es posa a prova en situacions reals. De cop, ja no es tracta només d’entendre conceptes, sinó de saber aplicar-los, treballar amb altres persones, complir horaris i assumir responsabilitats.

Una de les coses més valuoses de les pràctiques és que et permeten veure com és realment una feina. Moltes vegades tenim una idea del que ens agrada o del que volem fer, però no sempre coincideix amb la realitat del dia a dia. Les pràctiques et donen aquesta perspectiva: et permeten confirmar si aquell camí és per a tu o si potser cal replantejar-se coses.

A més, són una oportunitat per aprendre habilitats que difícilment s’ensenyen a l’aula. Saber comunicar-se amb companys i caps, gestionar imprevistos o organitzar-se en un entorn de treball són aspectes que només s’entenen del tot arran de viure-les. Aquestes petites coses, que sovint passen desapercebudes, acaben tenint molt pes a l’hora de trobar feina.

Què pots aprendre durant les pràctiques laborals?

També cal dir que les pràctiques són una porta d’entrada al mercat laboral. No és estrany que una empresa acabi contractant algú que ha estat en pràctiques si ha demostrat interès, responsabilitat i ganes d’aprendre. Encara que això no passi, l’experiència sempre suma: et dona confiança i millora el teu currículum.

Ara bé, no totes les pràctiques són iguals. Hi ha casos en què els estudiants acaben fent tasques poc útils o repetitives. Per això és important buscar llocs on realment es pugui aprendre i tenir un cert seguiment. Les pràctiques haurien de ser una etapa formativa, no només mà d’obra barata.

Carles Ribas vol presentar-se a les municipals del 2027 a Girona i admet contactes amb Puigdemont

Mor Baltasar Parera Coll, impulsor del turisme a la Costa Brava

Els sindicats convocants de la vaga educativa amenacen amb noves mobilitzacions si el Govern no mou fitxa

Maçanet de la Selva engega la campanya "Volem l'Institut ja!" per exigir el desbloqueig del nou centre

El CaixaForum apel·la als sentits per redescobrir les plantes del Museu del Prado

Les imatges de l'exposició "La botanica en l'art" del Museu del Prado que es pot visitar al Caixa Forum de Girona

El circuit Fem Drecera celebra la seva 5a edició amb 15 caminades per descobrir el Pla de l'Estany

La processó del Sant Enterrament i els Manaies, plats forts de la Setmana Santa de Girona

