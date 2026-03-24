Per què les pràctiques professionals són clau per trobar feina
És la teva primera experiència amb el món laboral
Eva Remolina / AMIC
Hi ha un moment, quan acabes d’estudiar, en què t’adones que tenir un títol no sempre és suficient. Has aprovat assignatures, has fet exàmens i, en teoria, estàs preparat. Però quan mires ofertes de feina, sovint et demanen experiència. I aquí és on entren en joc les pràctiques professionals.
Les pràctiques són, per a molta gent, el primer contacte real amb el món laboral. És el moment en què tot allò que has après deixa de ser només teoria i es posa a prova en situacions reals. De cop, ja no es tracta només d’entendre conceptes, sinó de saber aplicar-los, treballar amb altres persones, complir horaris i assumir responsabilitats.
Una de les coses més valuoses de les pràctiques és que et permeten veure com és realment una feina. Moltes vegades tenim una idea del que ens agrada o del que volem fer, però no sempre coincideix amb la realitat del dia a dia. Les pràctiques et donen aquesta perspectiva: et permeten confirmar si aquell camí és per a tu o si potser cal replantejar-se coses.
A més, són una oportunitat per aprendre habilitats que difícilment s’ensenyen a l’aula. Saber comunicar-se amb companys i caps, gestionar imprevistos o organitzar-se en un entorn de treball són aspectes que només s’entenen del tot arran de viure-les. Aquestes petites coses, que sovint passen desapercebudes, acaben tenint molt pes a l’hora de trobar feina.
També cal dir que les pràctiques són una porta d’entrada al mercat laboral. No és estrany que una empresa acabi contractant algú que ha estat en pràctiques si ha demostrat interès, responsabilitat i ganes d’aprendre. Encara que això no passi, l’experiència sempre suma: et dona confiança i millora el teu currículum.
Ara bé, no totes les pràctiques són iguals. Hi ha casos en què els estudiants acaben fent tasques poc útils o repetitives. Per això és important buscar llocs on realment es pugui aprendre i tenir un cert seguiment. Les pràctiques haurien de ser una etapa formativa, no només mà d’obra barata.
