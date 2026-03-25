Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina

La docent C.A.M., que pateix un "dolor neuropàtic crònic i invalidant", no pot tolerar la llum artificial ni l'ús de pantalles, "imprescindibles" en la seva feina

Imatge d'arxiu d'un ordinador. / EPE

Meritxell Comas

Girona

El bufet d'advocats Vosseler Abogados ha interposat una demanda judicial a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per haver denegat la incapacitat permanent a una professora de Girona amb fotofòbia extrema causada per llums estroboscòpiques, després que l'ens "ignorés el dictamen favorable del Tribunal Mèdic i del servei de Prevenció de Riscos Laborals", detallen.

La docent, professora de Formació Professional que respon a les inicials C.A.M., "pateix un dolor neuropàtic crònic i invalidant, no pot tolerar la llum artificial ni l'ús de pantalles, eines imprescindibles en la seva professió".

Una patologia crònica

El bufet exposa que "la situació de C.A.M. es remunta a fa més de dos anys quan, mentre assistia a una obra de teatre, l'exposició a jocs de llums estroboscòpiques de l'espectacle li va desencadenar un quadre de fotofòbia extrema d'origen central", i detalla que "el que semblava un incident puntual ha derivat en una patologia crònica caracteritzada per dolor ocular neuropàtic intens, nàusees, marejos i una incapacitat total per tolerar ambients amb llum artificial o contrastos lumínics".

"Incompatibilitat" amb la docència

Com a professora d'FP, la seva activitat diària requereix un "ús constant de pantalles i la presència en aules amb il·luminació artificial", elements que ara li resulten "altament lesius". Segons l'informe de Prevenció de Riscos Laborals, "tasques fonamentals com la vigilància de grups, tutories, reunions o sortides escolars li estan totalment contraindicades".

La responsable de Laboral de Vosseler Abogados, Ambar Zambrano, assenyala que "l'Administració està ignorant una realitat mèdica i laboral indiscutible", i apunta que estem davant d'una treballadora que ja té reconegut el 45% de discapacitat i que no té cap perspectiva de curació", pel que "negar-li la incapacitat és deixar-la en un llimb jurídic i vital insostenible". Amb tot, apunta que "les adaptacions proposades pels serveis de prevenció són ineficaces en un entorn educatiu real".

Zambrano també recorda que la patologia de C.A.M. "no només li impedeix fer de professora, sinó que limita severament qualsevol activitat laboral en la societat actual, on la llum artificial i les pantalles són omnipresents". Amb tot, reclamen "que es reconegui el dret de la treballadora a una prestació digna davant d'una situació de salut irreversible i clarament invalidant".

Tracking Pixel Contents