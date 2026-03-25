El pal de telefonia que va caure fa "uns dos mesos" a l'entrada d'un institut i que encara no ha tret ningú
Després de setmanes reclamant una solució, fonts de la direcció de l'institut Josep Brugulat de Banyoles asseguren que Telefònica ho repararà demà
Un pal de telefonia que va caure "fa uns dos mesos" a l’entrada de l’institut Josep Brugulat de Banyoles i que ha deixat el cablejat a l'alçada de terra preocupa a la comunitat educativa i a la ciutadania per motius de seguretat: "És un risc potencial de caigudes, ensopegades o incidències, especialment en moments d’alta concentració d’alumnat i professorat". I és que per aquest punt hi passen cada dia més de 1.100 persones, entre alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i famílies.
Fa setmanes que des de la direcció del centre reclamen a l'Ajuntament de Banyoles que el retirin. Ara, fonts del centre educatiu i del consistori confirmen que la solució arribarà demà: "Telefònica vindrà a reparar-ho demà".
Una ciutadana, que ha fet arribar una queixa a aquest diari, lamenta que "la manca d’actuació efectiva per retirar o assegurar definitivament l’estructura ha provocat que la situació s’allargui en el temps" i denuncia que "el fet que el cablejat no presenti risc elèctric immediat no elimina el problema de seguretat derivat de la seva ubicació i de l’ús intensiu de l’espai".
Amb tot, reclama que "independentment de la titularitat de la instal·lació, cal una intervenció coordinada i urgent per part de l'Ajuntament i de l'empresa responsable per garantir unes condicions d’accés adequades i segures".
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
- «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
- Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
- La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials