El pal de telefonia que va caure fa "uns dos mesos" a l'entrada d'un institut i que encara no ha tret ningú

Després de setmanes reclamant una solució, fonts de la direcció de l'institut Josep Brugulat de Banyoles asseguren que Telefònica ho repararà demà

El pal de telefonia caigut, amb el cablejat a terra. / DdG

Meritxell Comas

Banyoles

Un pal de telefonia que va caure "fa uns dos mesos" a l’entrada de l’institut Josep Brugulat de Banyoles i que ha deixat el cablejat a l'alçada de terra preocupa a la comunitat educativa i a la ciutadania per motius de seguretat: "És un risc potencial de caigudes, ensopegades o incidències, especialment en moments d’alta concentració d’alumnat i professorat". I és que per aquest punt hi passen cada dia més de 1.100 persones, entre alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i famílies.

Fa setmanes que des de la direcció del centre reclamen a l'Ajuntament de Banyoles que el retirin. Ara, fonts del centre educatiu i del consistori confirmen que la solució arribarà demà: "Telefònica vindrà a reparar-ho demà".

Una ciutadana, que ha fet arribar una queixa a aquest diari, lamenta que "la manca d’actuació efectiva per retirar o assegurar definitivament l’estructura ha provocat que la situació s’allargui en el temps" i denuncia que "el fet que el cablejat no presenti risc elèctric immediat no elimina el problema de seguretat derivat de la seva ubicació i de l’ús intensiu de l’espai".

Amb tot, reclama que "independentment de la titularitat de la instal·lació, cal una intervenció coordinada i urgent per part de l'Ajuntament i de l'empresa responsable per garantir unes condicions d’accés adequades i segures".

