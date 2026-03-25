AIXEQUEM EL CAP
Sabies que la mort del rei Joan I és tot un misteri?
Molt a prop del castell de Foixà, entre pins i alzines, i als peus de la carretera que uneix els dos nuclis del poble, trobem un moment que recorda la tràgica mort d’un rei. Sabeu de qui parlem?
Aina Serrat González
La creu de Joan I la podem trobar al Carrer del Camí Ral, 2, 17132 Foixà, Girona
La Creu de Joan I és un monument commemoratiu que recorda la tràgica mort del rei el 19 de maig de 1396, mentre caçava pels boscos propers al castell de Foixà. La matinada del 19 de maig el rei i la seva comitiva reial van sortir de cacera, prop del castell de Foixà, el rei va parar el cavall, es va posar la mà esquerra al pit i va caure a terra. Quan s’hi van acostar per ajudar-lo van poder comprovar que encara no era mort. El van estirar sobre una llitera que van portar els criats del baró de Foixà i es van dirigir ràpidament cap a Girona, amb esperançar que alguns dels metges jueus que vivien al call el poguessin salvar. Malgrat els esforços, el rei va morir a mig camí. A partir d'aquests fets han sorgit tres grans hipòtesis que envolten aquesta misteriosa mort, la primera parla d’una malaltia sobtada, la segona d’un possible assassinat i la tercera d’una caiguda del cavall causada per l’aparició d’una lloba. Vosaltres, quina creieu que és la més probable?
La creu, destruïda l’any 1936 i restaurada el 1955, és de pedra, feta en estil gòtic, i s’alça sobre un pedestal amb tres esglaons. Si ens apropem podem veure que, d'una banda, hi ha la figura de Crist crucificat, i de l’altra, la Mare de Déu amb el nen Jesús. També, podem observar un capitell amb una forma molt especial, format per tres parts, una d’elles molt llarga.
Si voleu saber més coses sobre la creu de Joan I i el poble de Foixà, podeu consultar el llibre que forma part de la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”, de Culebras i Devesa, J. (2008). Foixà. Diputació de Girona. ISBN 978-84-96747-31-9.
D’altra banda, el rei Joan I formava part de la Corona d’Aragó, si voleu endinsar-vos en aquest tema de manera dinàmica i divertida, podeu veure el capítol 3 de la Temporada 1, del programa Fuet disponible a 3Cat. Temporada 1 - Capítol 3, FUET
O si sou més de jocs de taula podeu aprendre tot jugant amb el joc “Corona d'Aragó Una aventura històrica.
Visitar la Creu de Joan I és una manera d’endinsar-se en la història, alhora que es gaudeix de l’encant del paisatge. D’altra banda, la Creu de Joan I exemplifica com la conservació del patrimoni cultural contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11, que promou ciutats i comunitats sostenibles. La preservació d'espais com aquest no només enriqueix el coneixement històric, sinó que també fomenta el respecte pel patrimoni, assegurant la seva conservació per a les generacions futures i contribuint a una comunitat més sostenible i conscient del seu passat.
Així que, fixa't en els tresors amagats que et pots trobar passejant per la teva ciutat, barri, poble… que ben segur expliquen històries molt interessants!
Aina Serrat, alumna de 4t d'Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
