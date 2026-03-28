Arriben les Beques Medrano: fins a 900 euros al mes per marxar a estudiar fora i reactivar la mobilitat universitària a Espanya
Coneixes quines beques hi ha ara mateix a Espanya?
Fins ara, el gran paraigua públic per estudiar a la universitat a Espanya era la beca general del Ministeri d’Educació, adreçada a estudis de grau i màster, amb ajuts que poden incloure la beca de matrícula, una quantia fixa lligada a la renda de 1.700 euros, una ajuda de residència de 2.700 euros, una quantia variable segons situació econòmica i expedient, i un complement per excel·lència acadèmica d’entre 50 i 125 euros. Per accedir-hi, cal complir requisits generals, econòmics i acadèmics: entre d’altres, tenir la nacionalitat espanyola o complir les condicions de residència exigides, no disposar d’un títol del mateix nivell o superior, i matricular-se habitualment de 60 crèdits, amb algunes excepcions previstes a la convocatòria. La tramitació es fa a través de la seu electrònica del Ministeri, amb registre previ, accés amb Cl@ve, certificat o usuari i contrasenya, i formulari en línia.
En l’àmbit de la mobilitat universitària dins d’Espanya, el sistema que ja funcionava era el SICUE —Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya—, coordinat per la CRUE, que permet cursar part dels estudis en una altra universitat de l’Estat amb reconeixement acadèmic dels crèdits. Aquest programa no era, per si sol, una beca econòmica general, sinó una via per obtenir plaça d’intercanvi, amb tràmits que es fan des de l’oficina SICUE de cada universitat i segons el calendari propi de cada centre. De fet, la nova ajuda del Govern neix precisament sobre aquesta estructura: per optar a la Beca Medrano, primer cal haver obtingut una plaça SICUE.
Beca Medrano
La referència directa de la nova convocatòria són les antigues beques Séneca, que finançaven la mobilitat dins del programa SICUE. La convocatòria oficial del curs 2012-2013 establia estades d’entre cinc i nou mesos, exigia un canvi real de residència i una plaça SICUE prèviament adjudicada, i fixava una dotació de 500 euros mensuals. També demanava requisits acadèmics concrets segons el tipus d’estudis i crèdits superats, a més d’un expedient mínim, amb algunes adaptacions en casos de discapacitat. Aquelles ajudes eren incompatibles amb altres beques de la mateixa finalitat, excepte matrícula i material, i el procediment passava tant per la universitat com per la seu electrònica ministerial.
Ara, el Govern de Pedro Sánchez recupera aquest esquema amb un nom nou: les Beques Medrano, en homenatge a Luisa de Medrano, a qui La Moncloa identifica com la primera professora universitària del país. La nova ajuda s’ha creat per impulsar un Erasmus nacional i afavorir especialment la mobilitat cap a universitats de petites ciutats, amb l’objectiu de reforçar la cohesió territorial i ampliar l’experiència formativa de l’alumnat. La quantia mínima anunciada és de 900 euros al mes durant nou mesos, és a dir, 8.100 euros per curs. Està dirigida a estudiants matriculats en titulacions oficials de grau en universitats espanyoles, públiques o privades, que hagin superat almenys 60 crèdits, de manera que la mobilitat es faci a partir de segon curs. A més, hi haurà un complement per als desplaçaments a universitats de fora de la península.
Requisits i com s’haurà de sol·licitar
Els requisits que ja s’han fet públics són clars: estar matriculat en un grau oficial, haver superat almenys 60 crèdits i tenir una plaça adjudicada al programa SICUE en una universitat d’una comunitat autònoma diferent de l’habitual. La Moncloa també ha assenyalat que la Beca Medrano serà compatible amb la beca general universitària, excepte amb el component de residència, cosa que pot beneficiar especialment l’alumnat de famílies amb menys ingressos.
Pel que fa a la sol·licitud, aquí encara hi ha un matís important: el Govern ha anunciat que es podrà demanar a partir del pròxim curs, però la convocatòria detallada encara no apareix publicada a la web oficial de Beques i ajudes del Ministeri. Amb la informació disponible avui, el procediment previsible serà aquest: primer, tramitar i obtenir la plaça a través de l’oficina SICUE de la universitat d’origen; després, quan el Ministeri obri la convocatòria específica, presentar la petició per via oficial, previsiblement a la seu electrònica estatal, com passa amb la resta de beques. Per tant, ara mateix el que sí que es pot dir amb seguretat és que la porta d’entrada serà el SICUE i que caldrà estar pendent de la publicació formal dels terminis i instruccions del Ministeri.
