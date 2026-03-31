Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

instagramlinkedin

Més de 340 alumnes sortiran el curs que ve del Bell-lloc i Les Alzines, que s'hauran de reubicar en altres centres educatius de Girona

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat van posar sobre la taula en una comissió de planificació la necessitat d'obrir dues noves línies a 1r i a 6è de Primària, que es podrien ubicar a les escoles Josep Dalmau i Carles i al Cassià Costal respectivament, i 10 grups nous a Secundària

L'exterior del col·legi Bell-lloc de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Meritxell Comas

Girona

Un total de 342 alumnes (58 d'Infantil, 116 de Primària i 168 d'ESO) sortiran el curs que ve del Bell-lloc i Les Alzines, quan els dos centres es fusionaran per passar a ser de titularitat privada. Són dades de l'Ajuntament de Girona referents a la preinscripció escolar, que es va tancar el passat 18 de març.

Unes dades, ara reals, que coincideixen amb les estimacions que havia fet el consistori en la planificació escolar. I és que la previsió de l'Ajuntament de Girona era que en sortissin 348, és a dir, sis més. Es manté, per tant, la necessitat d'obrir dos grups més a Primària tal i com ja havien dibuixat Generalitat i Ajuntament en la comissió de planificació -que es podrien ubicar a l'escola Josep Dalmau i Carles i al Cassià Costal- i 10 a Secundària. En el cas dels instituts, tots els centres públics sumaran, com a mínim, un grup nou en aquesta oferta inicial- per absorbir els alumnes que sortiran amb la privatització dels dos centres vinculats a l'Opus Dei.

La regidora d'Educació, Queralt Vila, assenyala que "ara l'EAP -els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic- haurà de determinar, en base a totes les preinscripcions, quants infants són ordinaris i quants tenen necessitats socioeducatives".

Un repte "majúscul" per combatre la segregació

Pel que fa a les conseqüències de la privatització dels dos centres educatius per a la ciutat, la regidora d'Educació ja va assenyalar fa unes setmanes que "Girona afronta un repte majúscul": "Quan centres amb capacitat d'atracció de determinats perfils d'alumnat queden fora de la planificació pública, la distribució de la complexitat es descompensa; l'alumnat amb necessitats educatives específiques, l'alumnat amb situacions socioeconòmiques vulnerables o l'alumnat amb processos d'incorporació tardana tendeix a concentrar-se en un nombre reduït de centres que normalment són centres públics i d'alguns barris en concret".

Notícies relacionades

En aquest sentit, va defensar que "des de l'Ajuntament sempre treballem per fer un repartiment el màxim d'equilibrat possible, i ara, amb això, comptarem amb dos centres menys", un fet que "tensa els equips docents, dificulta els projectes educatius i, sobretot, consolida itineraris educatius segregats des de les primeres etapes".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents