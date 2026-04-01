Sabies que a Figueres hi ha uns relleus que narren les arrels històriques de l'Empordà?
Passeja per la rambla de Figueres i fixa't en les façanes. Els relleus es troben a l'altura dels teus ulls, ja els has vist?
Maria Miquel Sala
La Rambla, 2. 17600, Figueres.
Aquest relleu forma un díptic amb el qual es troba al seu costat, tots dos esculpits amb factures clàssiques d'estil noucentista per l’escultor Frederic Marès. Es data del 30 d’abril de 1971, dia en què va tenir lloc la inauguració del museu de l’Empordà i motiu pel qual l’Ajuntament de Figueres va encarregar a Frederic Marès la decoració de la façana del nou edifici. Malgrat que els dos relleus exposen els orígens de l’Empordà, en el de l’esquerra de la porta es relata la formació mítica de la regió; mentre que en el de la dreta es concep des del punt de vista històric, el qual em centro a explicar.
La narració segueix un ordre cronològic ascendent, començant per la franja inferior on trobem l’establiment dels grecs a l’Empordà al segle VI aC, batejant la ciutat amb el nom d'Emporion. De fet, el terme “Empordà” prové d'aquest mot grec, esculpit al marge inferior esquerre. La idea del naixement de la regió es plasma amb la figura d'un arbre que, tot i ser molt esquemàtic, ens fa pensar en l’olivera, un dels conreus més antics i preuats, ja en l’època clàssica. A l'esquerra de l'arbre, i coronant un turó, s’hi alça un temple clàssic que ens recorda al Partenó de l'Acròpolis d'Atenes. A la dreta de l'arbre, hi apareixen dues figures femenines de perfil vestides amb túnica. Una rodeja l’arbre, i l’altra sosté un llibre obert. Al seu costat hi podem llegir “GRECIA / ROMA”, ja que a part de la influència grega, els romans van arribar a Empúries al 218 aC i van romanitzar el territori a partir del 195 aC.
A l'esquerra d'aquesta inscripció, s’avança a una altra època històrica: l’edat medieval. Ho intuïm per l'escena habitual en la vida monacal representada per tres monjos en acció de copiar o escriure llibres. A més a més, al seu darrere s’alça un element arquitectònic molt utilitzat durant l'edat medieval, l'arc de mig punt, procedent de l'arquitectura romana.
La part superior ens situa a la conquesta del nord de Catalunya per part de Carlemany l'any 795. Aquest rei franc va expandir el seu regne fins a esdevenir l'imperi Carolingi. El seu nom es troba inscrit a la part superior dreta (CARLEMAGNY) i la seva figura està representada com el cavaller que porta una corona, una barba llarga, vesteix una túnica i una capa, i va armat amb una espasa. Al costat dret, apareix una església cristiana, possiblement es tracta de la canònica romànica de Santa Maria de Vilabertran.
A la part superior del relleu, s’hi veuen cavalcant per la dreta dos cavallers armats que evidencien la idea d'expansió i conquesta durant el regnat de Carlemany. Un cop caigut l’Imperi Romà d’Occident, va dividir la part catalana en diferents comtats feudals independents, un d'ells el comtat d'Empúries, tot formant la Marca Hispànica. A l'esquerra dels cavallers, trobem el monestir de Sant Pere de Rodes, que data des de finals del segle IX fins al XII, essent un dels edificis religiosos més importants del comtat d'Empúries.
Si vols conèixer tota la història de l’Empordà d’una manera visual, des de l’època clàssica fins a l’actualitat, entra al museu i descobreix les troballes més antigues de la zona, així com la representació artística de la regió al llarg dels anys. A més a més, el mateix equipament us ofereix propostes educatives per a totes les edats per fer en família, o bé adreçades a les escoles!
Si us han captivat les arrels gregues i romanes, podeu visitar les ruïnes d’Empúries, on trobareu restes de la ciutat grega i romana. De fet, podeu organitzar un cap de setmana cultural per la zona gaudint de les activitats medievals del festival “Terra de trobadors” que té lloc a Castelló d’Empúries el segon cap de setmana de setembre. Com que pot ser que no us vingui de pas, podeu anar a la biblioteca més propera i demanar la revista “Petit Sàpiens” número 34 (agost 2020). Hi trobareu l’establiment dels grecs i romans a Empúries explicat per als més petits de la casa.
Ara bé, en cas que sigueu dels que us agrada la història sense moure-us del sofà, no teniu excusa! A la plataforma 3Cat, “Una altra història” us explicarà la magnificència del monestir de Sant Pere de Rodes https://www.3cat.cat/3cat/t1xc6-monestir-de-sant-pere-de-rodes-a-girona/video/6255093/. I si us entusiasma més crear el vostre món imaginari i desconnectar de les pantalles, us recomano la recent novel·la de Sílvia Soler titulada “Estimada Gris”. Hi descobrireu la història d’una noia mexicana que acaba trobant les arrels a Figueres. Enmig d’un canvi personal per part de la protagonista, l’escriptora aprofita per enllaçar-hi fets de la Guerra Civil Espanyola i, és clar, com era d’esperar a la capital empordanesa, també hi apareix Salvador Dalí.
El relleu a l’exterior proporciona uns coneixements històrics a tothom qui s’hi aturi i n’analitzi les figures. Ara bé, és cert que sense uns coneixements previs és complicat entendre-ho. Per aquest motiu, tal com he recomanat, proposo que entreu a l’interior del museu i demaneu una explicació del relleu. I si us voleu quedar a veure’n les obres artístiques, per a alguns col·lectius, com ara els menors de divuit anys, l’entrada és gratuïta. Fet que facilita l’educació de qualitat (ODS 4) i la igualtat d’oportunitats per a accedir al coneixement (ODS 10). Així que sovint, els coneixements de qualitat relacionats amb l’àmbit local els tenim davant dels nostres ulls quan passegem pels carrers de les ciutats. Només cal ser curiosos i preguntar-nos: “què deuen voler dir?”
Maria Miquel Sala, alumna de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
