Un equip de robòtica de Girona es classifica per a la final de la First Lego League a Atlanta però necessita 20.000 euros per participar-hi
L’equip REM-2, format per nou alumnes de 3r i 4t d'ESO del col·legi Maristes de Girona, busca finançament per "fer realitat el seu somni"
L’equip de robòtica REM-2, integrat per nou alumnes de 3r i 4t d'ESO del col·legi Maristes de Girona, s'ha classificat per a competir en la fase mundial de la First Lego League, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Atlanta, als Estats Units. Un bitllet que van aconseguir dissabte en la final de la fase nacional -que es va celebrar a Burgos i va reunir 58 equips d'arreu de l'Estat- després de quedar en segona posició en la categoria de disseny de robots.
Ara, però, l'equip necessita recaptar fons per finançar el viatge, que els ha de permetre exhibir el seu esforç i perseverança davant de tot el món. "Participar en aquesta experiència equival als aprenentatges que poden adquirir al llarg de mig curs; des de principis d'octubre han treballat en el robot més hores de les que durava l'activitat extraescolar, fins i tot els dissabtes i per vacances de Nadal i Setmana Santa, han après els valors de l'esforç, la superació, l'autèntic treball en equip i la frustració quan les coses no surten bé", assenyala l'entrenadora de l'equip, Roser Casas, que assegura que "estan molt il·lusionats amb poder anar-hi i fer realitat el seu somni".
En total, calcula que necessiten 20.000 euros, entre els vols, les despeses d'estada i la inscripció en la competició. Estan organitzant activitats per recaptar fons, però fan una crida a les administracions, a les empreses privades i a la ciutadania a col·laborar-hi: "És una experiència única que no podem deixar passar perquè el que guanyaran els alumnes no té preu", subratlla Casas.
El robot
El robot que han creat és petit i, alhora, compacte per "evitar desviacions". Disposa de quatre motors (dos per moure les rodes i dos més pels braços), amb un sistema que permet treure i posar-li els braços en qüestió de segons. En paral·lel, els alumnes han creat una programació perquè "sigui molt precís en els girs", que és on s'ho juguen tot per aconseguir completar les missions. I és que només disposen de dos minuts i mig per superar-les. Cada any, la First Lego League té una temàtica diferent i, enguany, ha estat l'arqueologia.
La competició valora quatre àmbits: que el robot completi les missions, l'explicació al jurat de com l'han construït, demostrar amb fets i paraules que són un equip i, per últim, un projecte d'innovació. En aquest sentit, l'equip ha presentat una maleta amb recursos didàctics (des d'ulleres de realitat augmentada per conèixer els jaciments d'Empúries o Ullastret a jocs de taula i digitals) amb l'objectiu que "donar a conèixer l'arqueologia més enllà dels estereotips d'Indiana Jones, tenint en compte que és una matèria que no s'estudia ni a Primària ni a Secundària i, d'altra banda, ajudar els arqueòlegs perquè tothom conegui i reconegui la seva feina", apunta l'entrenadora de l'equip. Per perfeccionar el projecte, han comptat amb la col·laboració de les arqueòlogues gironines Clàudia Tura i Neus Coromina, i de la bibliotecària Anna Farrés.
Els integrants de l'equip són els alumnes Àlex Crespo, Laia Fernández, Maria Sabrià, Martí Llach, Paula Sancho, Phúc Ruiz, Roger Alabert, Roger Barrot i Unai Hernández.
Una situació similar fa tres anys
La situació, però, no és nova. I és que fa tres anys, alguns dels integrants de l'equip -que aleshores feien 5è i 6è de Primària- van estar a punt de perdre's la fase mundial a Arkansas per falta de finançament, però finalment, gràcies a la col·laboració de diverses empreses i institucions, van aconseguir els 20.000 euros que necessitaven per poder fer realitat el seu somni. "D'aquí a tres mesos no recordaran del que han fet avui a classe, en canvi, compartir aquesta experiència amb alumnes d'altres països, defensar el seu projecte en anglès i moure's en un món diferent és una vivència que perdurarà tota la vida", assegura Casas. De fet, encara mantenen el contacte amb alguns dels equips que van conèixer en aquella final.
