Els sindicats envien una consulta als docents per decidir la durada i el format de les pròximes vagues
USTEC-STEs assenyala que el qüestionari "no és només una recollida d'opinions", sinó una "eina per ordenar el debat, enfortir l'organització als centres i decidir amb més força i més legitimitat els propers passos del conflicte"
"Quants dies més de vaga estaries en disposició de fer fins a final de curs?". Aquesta és una de les preguntes de la consulta que els sindicats convocants de la vaga educativa (USTEC-STEs, CGT i La Intersindical) estan fent arribar als docents per correu electrònic per decidir el format de les futures mobilitzacions amb l'objectiu de "dotar-les de legitimitat i aconseguir el compromís individual de tots els membres del col·lectiu en lluita", segons assenyala USTEC-STEs.
En un formulari titulat "Consulta sobre la continuïtat de la lluita", els pregunten si volen fer més vagues i de quants dies volen fer-la. En aquest sentit, els plantegen un ampli ventall de possibilitats, des de cap a més de 10 dies. També poden escollir el model de vaga que considerin "més efectiu". Entre aquests hi ha el del març passat (quatre vagues territorialitzades i una de tot Catalunya en una setmana), un model semblant però ampliant els dies en més d'una setmana, una vaga indefinida per territoris, donant cobertura legal de vaga a tot el col·lectiu però repartint la participació per serveis territorials, o una vaga indefinida completa. També se'ls demana ordenar els models segons les preferències, per elaborar-ne un rànquing.
Amb tot, des d'USTEC-STEs assenyalen que la consulta "no és només una recollida d'opinions", sinó una "eina per ordenar el debat, enfortir l'organització als centres i decidir amb més força i més legitimitat els propers passos del conflicte".
Un conflicte tancat "en fals"
En paral·lel, els sindicats han denunciat el "bloqueig" del Govern i han lamentat la "negativa" a reobrir una "negociació real" per solucionar un conflicte tancat "en fals" amb un acord pactat amb CCOO i UGT "clarament insuficient".
"El Govern ha volgut tancar el conflicte en fals, però el conflicte continua viu als centres. Ara toca decidir col·lectivament si repetim un model de vagues com el del març o si cal fer un pas més", ha assenyalat la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
En un comunicat, aquest sindicat ha subratllat que l'objectiu d'aquesta "nova fase de la lluita" és reobrir la negociació abans de final de curs i anar "més enllà dels marges de l'acord actual". Així, la formació exigeix "mesures estructurals" per "revertir la crisi educativa" amb una inversió del 6% del PIB i una clàusula salarial "que impedeixi continuar perdent poder adquisitiu".
En paral·lel, exigeix millores dels salaris "aquest mateix curs" i desplegar de cara al curs vinent "mesures efectives per reforçar la qualitat educativa, especialment en ràtios, recursos per atendre tot l'alumnat i reducció de la burocràcia".
