El 90% dels docents participants en una enquesta sindical vol seguir fent vaga i el 58% vol intensificar el conflicte
Els sindicats convocants asseguren que més de la meitat vol anar més enllà de la fórmula plantejada al març
El 90% dels docents que han participat en l’enquesta que han plantejat USTEC, CGT i Intersindical vol continuar fent vaga, i el 58% aposta per intensificar el conflicte, segons han explicat els sindicats en un comunicat, on no concreten el percentatge que ha rebut cada alternativa que se sotmetia a votació. Segons ells, aquesta majoria de més de la meitat vol anar més enllà de la fórmula de vagues plantejada al març. Han participat en aquesta enquesta més de 31.600 docents, i els sindicats interpreten els resultats com un “mandat clar a favor de noves jornades de vaga”. Les organitzacions es reuniran aquest dimecres per analitzar els resultats en detall i les prioritats de les opcions escollides.
El qüestionari preguntava sobre el nombre de dies que estan disposats a fer vaga els docents i sobre els models. Entre aquests hi ha el del març passat (quatre vagues territorialitzades i una de tot Catalunya en una setmana), un model semblant però ampliant els dies en més d'una setmana, una vaga indefinida per territoris, donant cobertura legal de vaga a tot el col·lectiu però repartint la participació per serveis territorials, o una vaga indefinida completa.
La consulta s’obria amb una primera pregunta que demanava al docent si està disposat a fer més vagues (amb les opcions de resposta 'faré vaga' i 'no faré vaga') i es tancava amb un complement de la pregunta sobre el tipus de vaga, en què es demanava ordenar els models segons les preferències, per elaborar-ne un rànquing.
La Intersindical ha celebrat la participació en l’enquesta, i ha subratllat que és pràcticament idèntica a la de les darreres eleccions sindicals. “El comitè de vaga és l’únic espai de negociació on és possible aconseguir millores significatives per al conjunt del col·lectiu. Al costat dels que ja ens han venut no hi tenim res a guanyar”, ha assegurat Marc Martorell, portaveu de la sectorial d'educació de La Intersindical. Pel que fa a l'augment salarial que es percebrà al maig, la Intersindical valora que és una oportunitat per finançar més jornades de vaga que permetin “corregir l'error històric que ha estat el pacte a la baixa del PSC amb CCOO i UGT”.
