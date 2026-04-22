Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: "Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer"
El col·lectiu denuncia una situació de “precarització laboral sostinguda, frau de llei i menyspreu institucional” cap a la seva tasca i cap a l’etapa educativa de 0 a 3 anys
Les tècniques d’educació infantil (TEEI) que treballen en llars d’infants rurals agregades a escoles denuncien una situació de “precarització laboral sostinguda, frau de llei i menyspreu institucional” cap a la seva tasca i cap a l’etapa educativa de 0 a 3 anys. A través d'un comunicat, el col·lectiu (format per 50 TEEIS a la demarcació de Girona i 200 en el conjunt de Catalunya) sosté que aquesta situació “afecta directament la qualitat de l’atenció als infants i vulnera els seus drets educatius”.
Entre les principals queixes, afirmen que formen part del “personal laboral del Departament d’Educació amb les condicions més precàries dins la comunitat educativa” i denuncien que estan “contractades amb una categoria laboral inferior a les funcions reals que desenvolupem”. I és que asseguren que fan una tasca educativa “directa i continuada”, però contractualment consten com a personal de suport. En aquest sentit, remarquen que les funcions recollides al conveni són “poc clares i insuficientment definides”, cosa que, segons diuen, permet “interpretacions abusives” per part d’algunes direccions. En aquest sentit, afirmen que se’ls assignen tasques “que no corresponen a la categoria que estem contractades”, com ara “monitoratge de menjador, dormitori i permanències de matí o tarda” o bé “programació, desenvolupament i avaluació educativa dels grups d’I1 i I2”. Tot i això, sostenen que “se’ns exigeix assumir responsabilitats pròpies d’aquesta figura sense el reconeixement professional ni retributiu corresponent”.
800 euros de diferència per "la mateixa feina"
També denuncien una “desigualtat salarial flagrant” respecte a les educadores de les llars d’infants del Departament, a partir d'on asseguren que desenvolupen “exactament les mateixes funcions”, però amb “una diferència aproximada de 800 euros bruts mensuals”, una situació que qualifiquen d’“estalvi econòmic injustificat” per part de l’administració. En aquest sentit, una tècnica d’educació infantil -que prefereix mantenir l'anonimat- que treballa en una llar dinfants rural del Ripollès, lamenta que "tenim exactament la mateixa titulació però cobrem 800 euros menys per fer la mateixa feina; a més, elles tenen millors instal·lacions i són tutores d'un únic grup, mentre que nosaltres tenim infants d'I1 i I2 barrejats, és a dir, nens que encara no caminen amb d'altres que ja corren i parlen".
Les professionals també lamenten el “menyspreu de l’etapa 0-3” i alerten de “riscos reals per a la primera infància” pel fet que les llars d’infants rurals comparteixen sovint espais amb el segon cicle d’infantil i, en alguns casos, amb cicle inicial. Segons exposen, el Departament “posa en valor aquests projectes com a millora per al món rural, però ho fa sense garantir recursos humans ni materials suficients, prioritzant l’estalvi econòmic per sobre del benestar infantil”. Amb tot, l'educadora gironina també lamenta que "una altra de les coses que més ens preocupa és que, quan necessitem un suport, el Departament d'Educació ens envia un mestre de l'escola que no sap canviar bolquers ni tractar amb infants".
Les TEEI també denuncien que en molts centres “no es respecten els descansos reglamentaris”; que “quan una TEEI està de baixa mèdica, no se la substitueix”, un fet que “sobrecarrega altres professionals i posa en risc l’atenció adequada als infants”; i que el criteri d’accés es basa en l’edat i no en el curs, que provoca “matrícula viva durant tot l’any”, “sense els suports ni els espais adequats i sense un període d’adaptació digne”.
També exposen que sovint no disposen “del material ni dels espais adequats” per a una correcta atenció educativa, que hi ha “aules petites amb 10 a 13 infants” i “manca de recursos i suport per atendre la diversitat i les necessitats educatives especials”. Amb tot, el col·lectiu denuncia que l’administració “s’aprofita de la vocació, el compromís i l’amor per la nostra feina”.
Per tot això, les TEEI reclamen al Departament d'Educació “respecte i reconeixement" a la seva tasca, equiparació salarial i de categoria professional, el compliment dels drets laborals, una definició "clara" de funcions i substitucions "immediates" en cas de baixa. També exigeixen que “el dret i el benestar de l’infant sigui realment el centre de les polítiques educatives”.
