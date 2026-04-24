Un de cada quatre alumnes acaba primària sense saber llegir bé
La directora del programa Lecxit d’Equitat.org assegura que “la lectura no apareixerà sola; necessita temps, conversa i adults que hi siguin”
Aquest Sant Jordi, inevitablement, les famílies tornaran a omplir els seus fills de llibres, però el veritable repte no és que se'ls acabin, sinó asseure's a llegir-los amb ells. “La lectura no apareixerà sola; necessita temps, conversa i adults que hi siguin”, assenyala la directora del programa Lecxit d’Equitat.org (abans Fundació Bofill), Marta López. Per això, apunta que “la millor manera de fer créixer lectors és llegir amb ells”. A més, adverteix que “quan un infant llegeix amb algú al costat, no només millora la comprensió lectora; també construeix confiança, curiositat i pensament crític".
De fet, segons diverses avaluacions educatives, un de cada quatre infants a Catalunya acaba primària sense el nivell lector esperat, una situació que alerta que "condiciona el seu futur i les seves oportunitats educatives".
Una realitat que coneixen (i pateixen) de ben a prop els centres educatius. En aquest sentit, la directora d'una escola gironina, que prefereix mantenir l'anonimat, constata que "cada vegada costa més arribar al nivell lector esperat" i afegeix que "cada any ens trobem amb menys alumnes que hi arriben". D'entre les causes, apunta que "arriben cada cop més alumnes a I3 sense vocabulari ni llenguatge, i sent molt poc autònoms".
Per revertir aquesta tendència, Equitat.org impulsa el programa Lecxit que, des de fa 14 anys, promou l’hàbit lector dels infants de 4t, 5è i 6è de primària, especialment aquells que parteixen situacions més vulnerables. A les comarques gironines, la Fundació Pallach -amb seu a Palafrugell- és una de les entitats que desplega el projecte. Actualment, implementen el programa en 26 escoles del Baix i l'Alt Empordà.
El president de la Fundació Pallach, Josep Maria Soler, assenyala que "són alumnes amb poc interès per la lectura", una casuística a la que sovint s'hi afegeix que "tenen una comprensió lectora molt baixa", és a dir, "saben llegir de forma mecànica però no entenen el que llegeixen". A banda de practicar i engrescar-los amb la lectura, l'equip de voluntaris que acudeixen una hora a la setmana als centres educatius per acompanyar els infants intenten desgranar, sobretot, "per què tenen tan poc interès en la lectura". Un dels punts forts del projecte també és la proximitat amb els centres educatius, que els serveix per "sumar esforços".
En paral·lel, per posar en valor el paper "essencial" dels adults en el creixement dels hàbits lectors en un context "preocupant" per a la competència lectora, Equitat.org ha posat en marxa la campanya #JoRecomano, a partir d'on anima famílies, docents, bibliotecaris i ciutadania a compartir estones i lectures. A més, 22 autors i il·lustradors com Enric Casasses, Sebastià Serra, Meritxell Martí, Màriam Ben-Arab o Sherezade Bardají s’han sumat a la iniciativa, presentant les seves obres i animant els infants i adults a descobrir-les en companyia.
