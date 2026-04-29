Gairebé la meitat dels candidats gironins a mestres suspenen la prova per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària
En el conjunt de Catalunya no aconsegueixen superar els exàmens el 45,5% dels aspirants, una xifra que creix fins al 66% en el cas dels estudiants procedents de cicles formatius de Grau Superior
Gairebé la meitat dels 700 candidats gironins (en concret el 46%) que el passat 11 d'abril es van presentar a la Prova d’Aptitud Personal (PAP) -un requisit imprescindible per accedir als graus en Educació Infantil i Educació Primària- no l'han aconseguit superar, segons dades del Departament de Recerca i Universitats.
Uns mals resultats, però, que no són nous. L'any passat, Girona es va convertir en la província amb els alumnes pitjor preparats per entrar a magisteri, quan només van aconseguir aprovar l'examen el 56% dels candidats, mentre que el 2024 no van superar la barrera del 50% i, el curs anterior, les comarques gironines van registrar només un 51% d'aprovats.
Enguany, Girona ha estat la segona demarcació amb la xifra més baixa d'aprovats (54,4%), seguida de Barcelona, amb un 53,5% d'"aptes". Per la seva banda, Lleida ha registrat un 55,8% d'aprovats i Tarragona un 57,6%.
Una tendència estesa
En el conjunt de Catalunya, la radiografia és pràcticament idèntica. I és que el 45,5% dels aspirants han suspès la prova (una xifra que representa un empitjorament respecte a les dades de l'any passat, quan van rebre la qualificació de "no apte" el 42% dels candidats).
La procedència dels estudiants té un impacte clau en l’índex d’aprovats. De fet, el 57,8% dels alumnes arribats de Batxillerat han superat la prova, mentre que només ho han fet el 34% dels estudiants procedents de cicles formatius de Grau Superior (CFGS).
La PAP vol ser una "eina clau" per garantir que els futurs mestres accedeixen als estudis amb les competències necessàries per afrontar "amb garanties" la seva formació universitària i contribuir a una "educació de qualitat".
La prova avalua dues competències fonamentals per a l’exercici docent: la competència comunicativa i el raonament crític, d’una banda, i la competència logicomatemàtica, de l’altra. La qualificació és d’ “apte” o “no apte” i, un cop obtinguda, té validesa indefinida.
Els candidats podran tornar-se a presentar a la prova en la convocatòria extraordinària del 17 de juliol.
Els estudiants que han superat la PAP hauran de completar el procés d’accés amb les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), que se celebraran els dies 9, 10 i 11 de juny en la convocatòria ordinària, i 2, 3 i 4 de setembre en la convocatòria extraordinària.
