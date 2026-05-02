Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'anterior

Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar

Motxilles en una escola bressol de Barcelona / Nazaret Romero

ACN

Barcelona

El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, segons dades facilitades a l'ACN per la conselleria. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, segons les mateixes fonts. Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. El curs passat, coincidint amb la commemoració del mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat 1.333 possibles casos d'assetjament.

Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV), un servei de la conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions de la USAV són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant d'un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.

Educació comptabilitza els casos al Registre de Violències cap a l'Alumnat (REVA), que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat va impulsar el programa '#aquíproubiullying', al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous i que arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació per al claustre.

