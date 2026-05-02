Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs, per sobre dels 1.706 totals de l'anterior
Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar
ACN
El Departament d'Educació ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament escolar des de principis de curs, segons dades facilitades a l'ACN per la conselleria. La xifra supera els 1.706 casos registrats durant tot el curs passat, segons les mateixes fonts. Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. Aquest curs, Educació havia informat que entre setembre i principis de novembre havia registrat 482 possibles casos d'assetjament escolar. El curs passat, coincidint amb la commemoració del mateix dia, Educació va confirmar que havia detectat 1.333 possibles casos d'assetjament.
Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV), un servei de la conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Les funcions de la USAV són atendre situacions de violència o demandes d'informació i orientació en aquest àmbit, assessorar i acompanyar les direccions dels centres i la resta de professionals per activar els protocols i prendre les decisions que s'escaiguin davant d'un possible cas, fer seguiment dels casos detectats i registrar-los, entre d'altres.
Educació comptabilitza els casos al Registre de Violències cap a l'Alumnat (REVA), que es va començar a implantar el curs passat. També el curs passat va impulsar el programa '#aquíproubiullying', al que aquest curs s'han incorporat 14 centres nous i que arriba ja a 294 escoles i instituts. Sumar-se al curs implica formació per al claustre.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula