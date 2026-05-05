Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

Girona commemora els 81 anys de l'alliberament de Mauthausen amb més de 150 alumnes i professors

L'acte, organitzat per DEMD Gironès, compta amb lectures de testimonis i la participació de l'associació Triangle Blau de Figueres

Les imatges de l'acte commemoratiu del 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen

Les imatges de l'acte commemoratiu del 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen

Veure Galeria

Les imatges de l'acte commemoratiu del 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen / Marc Martí / DDG

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Més de 150 alumnes i professors de secundària s'han congregat aquesta tarda al Jardí de la Infància de Girona per commemorar el 81è aniversari de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen, per on van passar 16 gironins.

L'acte, organitzat per DEMD Gironès, un grup de treball format per docents vinculat al Memorial Democràtic de Catalunya, ha comptat amb lectures de testimonis a càrrec d'estudiants dels instituts Jaume Vicens Vives, Montilivi i La Salle de Girona, i l'escola Pia de Salt. La trobada també ha comptat amb la participació de l'associació Triangle Blau de Figueres, que ha reivindicat la importància de treballar la memòria històrica a les aules.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents