Gairebé el 80% de les educadores de les escoles bressol municipals de Girona fan vaga
Reclamen la "dignificació" de les condicions laborals, la reducció de ràtios i un finançament públic "suficient i estable" per a l'etapa dels 0 als 3 anys
La vaga convocada avui en l'etapa educativa dels 0 a 3 anys ha tingut un seguiment del 78,8% a les set escoles bressol municipals de la ciutat de Girona. L’aturada, impulsada per la Plataforma 0-3 —que agrupa entitats i sindicats del sector— forma part de la primera de les dues mobilitzacions convocades en aquesta etapa (la segona jornada d'aturada serà el 20 de maig) per reclamar la "dignificació" de les condicions laborals del sector, la reducció de ràtios i un finançament públic "suficient i estable".
Les mobilitzacions s'han convocat coincidint amb l'inici del període de preinscripció, que va començar dimarts i s’allargarà fins al 19 de maig, i formen part d'una protesta d'abast estatal. A Girona, mig miler d'educadores infantils s'han manifestat aquest matí en una jornada "històrica" per la unió de diferents sindicats i moviments en una protesta exclusiva d'educadors. La mobilització ha arrencat a les dotze del migdia des de la plaça del Vi per reclamar més recursos, una millora salarial i que el Departament d'Educació reconegui el cicle dels 0 als 3 anys com una etapa educativa. Per la seva banda, el 20 de maig està previst que hi hagi una manifestació unitària a Barcelona.
Entre les principals reivindicacions també hi ha posar el 0-3 i les cures al centre de les polítiques públiques, garantir la universalitat i la gratuïtat de l’etapa, reforçar l’educació inclusiva i ampliar els recursos humans per poder oferir una atenció més personalitzada als infants. El manifest de la plataforma també reclama més inversió pública per millorar els espais, els materials i els equips dels centres, així com una dignificació de les condicions laborals d’un sector altament feminitzat. Les professionals denuncien salaris baixos, diferències segons el model de gestió dels centres i una càrrega laboral que, asseguren, té efectes sobre la seva salut física i emocional.
També estaven cridades a la vaga els educadors i educadores de les llars d'infants de la Generalitat —el Departament d'Educació no disposa de dades de seguiment segregades per demarcacions— i les privades.
