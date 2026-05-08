Matrícula oberta als màsters i postgraus de la Universitat de Girona 2026-2027
La Fundació UdG amplia la seva oferta acadèmica amb nous diplomes d'expert en àmbits com la ciència del benestar, la sostenibilitat en l'esport i la convivència amb grans carnívors
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ja té oberta la matrícula de l’oferta de màsters i postgraus de la Universitat de Girona per al curs 2026-2027. L’entitat, que gestiona els estudis propis de la UdG —màsters, postgraus, especialitzacions i microcredencials—, acumula una trajectòria de més de 25 anys i més de 100.000 professionals formats en diferents àmbits de coneixement.
L’oferta combina formacions presencials, per videoconferència i en format híbrid, pensades per facilitar l’actualització professional i adaptar-se a les necessitats dels estudiants i del mercat laboral. La matrícula i el catàleg complet es poden consultar a www.fundacioudg.org. A més, totes les formacions són bonificables a través de FUNDAE.
Novetats per al curs vinent
Entre les novetats del curs 2026-2027 hi ha el Diploma d’expert en Fonamentació de Musicoteràpia, una proposta híbrida que introdueix els principals models i àmbits d’aplicació de la musicoteràpia en contextos educatius, socials, sanitaris i comunitaris.
També s’estrena el Diploma d’expert en Boscos: Gestió Forestal, Prevenció d’Incendis i Adaptació al Canvi Climàtic, centrat en la gestió dels boscos mediterranis, la prevenció d’incendis forestals i la resiliència dels sistemes forestals davant el canvi climàtic.
En l’àmbit sanitari, la Fundació UdG incorpora el Diploma d’Expert en Comptabilitat de Gestió, Sistemes d’Informació i Costos Sanitaris, una formació virtual orientada al control de gestió, l’anàlisi de dades i el càlcul de costos en organitzacions del sector salut.
L’oferta es completa amb dues noves formacions vinculades a la hipnosi clínica aplicada: el Diploma d’Expert en Hipnosi Clínica Aplicada a Contextos Sanitaris i el Diploma d’Expert en Hipnosi Clínica Aplicada: Fonaments, Inducció i Maneig del Dolor, que aborden l’ús de la hipnosi en processos terapèutics, regulació emocional, ansietat i maneig del dolor.
Una altra de les novetats és el Diploma d’especialització en Envelliment Actiu i Qualitat de Vida, que planteja una mirada interdisciplinària sobre la salut, el benestar i l’envelliment, amb continguts vinculats a la salut pública, la psicologia, l’activitat física i l’atenció social.
En el camp ambiental, destaca el Diploma d’especialització en Grans Carnívors: Ecologia, Governança i Convivència, una formació que combina coneixement científic, gestió ambiental, convivència social i pràctiques sobre el territori.
També s’afegeix al catàleg el Diploma d’Especialització en Sostenibilitat i Indústria Esportiva, adreçat a professionals que vulguin incorporar criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental en la gestió esportiva, les instal·lacions, els esdeveniments i les organitzacions del sector.
Finalment, la Fundació UdG estrena el Diploma d’expert en Ciència del Benestar i la Felicitat Humana, una formació experiencial sobre benestar i desenvolupament personal i professional, i el Diploma d’Expert en Centres Residencials Infanto-juvenils, orientat a formar professionals especialitzats en protecció residencial d’infants i adolescents.
L’oferta completa de màsters, postgraus i diplomes es pot consultar al web de la Fundació UdG, on també es pot formalitzar la matrícula.
