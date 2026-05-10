Una escola de màxima complexitat s’alça contra el tancament d’una línia
El centre educatiu Torres Jonama de Palafrugell reclama que la caiguda de la natalitat al municipi serveixi per abaixar ràtios a les aules i no per eliminar grups a I3
La comunitat educativa de l’escola Torres Jonama de Palafrugell ha engegat una onada de mobilitzacions per reclamar que la caiguda de la natalitat al municipi serveixi per abaixar ràtios a les aules i no per tancar línies. I és que alerten que el Departament d’Educació vol suprimir una línia d’I3 al centre de cara al curs 2026-2027, una decisió que, segons alerten els docents, faria perdre qualitat educativa i professorat (en concret, 2,5 dotacions) en una escola considerada de màxima complexitat.
El cas de l’escola Torres Jonama arriba en ple cicle de protestes de docents arreu de Catalunya, amb vagues convocades fins a final de curs per exigir, entre altres mesures, menys alumnes per aula i més recursos als centres. Des de l’escola de Palafrugell defensen que la baixada demogràfica hauria de ser una oportunitat per avançar precisament en aquesta direcció: "Hi ha poca natalitat al municipi, però ara que s’estan fent reivindicacions docents per reduir les ràtios creiem que seria una bona oportunitat per aconseguir-ho de manera natural", explica el mestre i portaveu del centre educatiu, Pau Ubric. Segons Ubric, mantenir les dues línies d’I3 permetria tenir grups més reduïts i oferir una atenció més personalitzada: "Hem sortit a la preinscripció amb 17 places a I3 i hem rebut 25 sol·licituds, si tinguéssim aquests alumnes, dues línies i els 2 mestres i mig que ens trauran amb la supressió de la línia, podríem oferir una atenció de molta més qualitat", assegura.
Impacte en més escoles
Els docents remarquen que la seva reivindicació no és evitar que la retallada afecti la seva escola i es traslladi a una altra, sinó defensar el manteniment de les línies a totes les escoles públiques de Palafrugell. "No lluitem perquè no ens eliminin la línia a nosaltres i la treguin a una altra escola; el que volem és que totes les escoles conservin les dues línies perquè és una bona manera d’abaixar les ràtios", insisteix Ubric. No obstant, adverteix que "es farà a la nostra escola però també es vol fer de manera rotativa en altres centres" i recorda que "de les quatre escoles públiques de Palafrugell, tres són de màxima complexitat i l’altra d’alta complexitat".
Fa dues setmanes, les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles públiques de Palafrugell es van reunir amb Inspecció, tot i que Ubric lamenta que es va mostrar "immòbil" a fer marxa enrere i lamenta que "el Departament d’Educació apliqui un criteri estrictament numèric". Les reivindicacions, però, també han arribat al ple municipal. Mestres i famílies van assistir al ple ordinari de l’Ajuntament de Palafrugell per exposar la situació, que viuen amb "desconcert, disconformitat, enuig i rebuig".
En aquest marc, també van recordar que "l’any 2004 es va signar la Carta de Ciutats Educadores amb el suport unànime d’aquest mateix ple; posteriorment, a través del Projecte Educatiu de Ciutat, es va consolidar aquesta aposta, que es va reforçar amb l’adhesió a l’Aliança Educació 360, basada en principis com l’equitat educativa, la igualtat d’oportunitats i l’educació a temps complet, també amb un Pla de Diversitat i Convivència, aprovat pel ple de 30 de setembre de 2025, on l’objectiu global és avançar cap a un Palafrugell més inclusiu i just, a partir dels principis d’igualtat efectiva". Amb tot, van reclamar que "reduir línies no és la solució, al contrari, el que cal és reduir ràtios per poder atendre amb qualitat tot l’alumnat i garantir una educació realment inclusiva, equitativa i rigorosa per a tots els infants de Palafrugell".
Divendres al matí, els mestres han començat a fer visibles les protestes davant del centre, repartint cartells explicatius a les famílies abans de l’entrada a classe. La intenció és mantenir accions setmanals i culminar-les amb una concentració conjunta el dimarts 26 de maig amb totes les escoles públiques de Palafrugell i les famílies.
