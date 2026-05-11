Prop de 500 alumnes i professors participaran a Blanes en la 31a Mostra de Teatre de l’Ensenyament Públic Secundari
El Teatre Municipal acollirà del 19 al 22 de maig la trobada, que permetrà veure les obres que els estudiants han estat assajant des de l'inici de curs
Blanes acollirà del 19 al 22 de maig la 31a edició de la Mostra de Teatre de l’Ensenyament Públic Secundari de les comarques gironines, una trobada que reunirà prop de 475 participants entre alumnes i professors d’instituts públics gironins. El certamen està organitzat pel Seminari del Professorat de Teatre de les comarques gironines i permetrà veure les obres que els estudiants han estat assajant des de l’inici de curs.
La mostra se celebrarà al Teatre Municipal de Blanes i comptarà amb la participació d’alumnat i professorat de 13 instituts de les comarques gironines: els instituts Ridaura de Castell-Platja d’Aro, Ti[k]eris de Sarrià de Ter, Josep Brugulat de Banyoles, Narcís Monturiol de Figueres, Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, Abat Oliba de Ripoll, Ramon Muntaner de Figueres, Serrallarga de Blanes, Cap Norfeu de Roses, Montgrí de Torroella de Montgrí, Celrà, Pla de l’Estany de Banyoles i Alexandre Deulofeu de Figueres.
Tot i que les representacions començaran el dimarts 19 de maig, la inauguració oficial tindrà lloc l’endemà, dimecres 20 de maig a les 13.30 hores, al Teatre Municipal de Blanes. Donaran la benvinguda als participants l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández; la sotsdirectora dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Ester Rafel; i representants de l’entitat organitzadora.
L’edició d’enguany incorpora diverses novetats, com la col·laboració del Servei Educatiu La Selva II de Blanes i la participació de centres de fora de les comarques gironines. En concret, s’hi representarà una obra de l’institut Valerià Pujol i Bosch de Premià de Dalt, al Maresme, i dues obres de l’institut Banús de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental.
Com a cloenda, i seguint la dinàmica dels darrers anys, el Grup Jove del Centre d’Arts Escèniques El Galliner de Girona també representarà una obra de teatre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong