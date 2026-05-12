Educació xifra en un 34,7% el seguiment de la vaga, mentre que USTEC l'eleva al 65% a les comarques gironines

La conselleria no disposa de dades de seguiment de la convocatòria per demarcacions ni per al personal de centres d'altres titularitats

La plaça Sant Jaume de Barcelona plena de docents, aquest migdia. / Joan Mateu Parra

Meritxell Comas

El Departament d'Educació ha xifrat en un 34,7% el seguiment de la vaga en el conjunt de Catalunya amb la informació aportada pel 91,2% dels centres educatius a les cinc de la tarda. No disposa, però, de xifres de seguiment per demarcacions.

Aquestes dades fan referència al personal docent i laboral dels centres educatius públics, i també d'altres serveis del Departament d'Educació, com els territorials o els centrals. La convocatòria de vaga d'aquest dimarts és també per al personal de centres d'altres titularitats, el de neteja, cuina o monitoratge, sobre el que Educació no té dades.

El sindicat USTEC-STEs, per la seva banda, ha elevat el seguiment de la convocatòria al 65% a les comarques gironines i al 70% en el conjunt de Catalunya.

