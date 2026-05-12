Els docents es manifesten a Barcelona en una nova jornada de vaga del sector a tot Catalunya
La marxa ha sortit de la plaça Urquinaona i té previst finalitzar a la de Sant Jaume
Els docents es manifesten aquest dimarts al migdia pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga al conjunt de Catalunya, la primera del nou cicle de mobilitzacions del tercer trimestre. La marxa ha sortit de la plaça Urquinaona de Barcelona a dos quarts d'una del migdia i té previst finalitzar a la plaça Sant Jaume. Els sindicats convocants de la vaga -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- reclamen al Departament d'Educació reobrir la negociació amb propostes concretes que impliquin un increment salarial superior al pactat amb CCOO i UGT i més recursos a les aules, entre d'altres. El Departament d'Educació els ha convocat a una reunió de la mesa sectorial dijous vinent.
Els manifestants canten proclames com 'Les despeses militars per escoles i hospitals', 'Lluitant, lluitant també estem educant' i 'Oleleolala, el Departament anem a cremar'.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec