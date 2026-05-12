Els docents tallen l’AP-7, la C-32 i alguns accessos a Barcelona
Els manifestants canten proclames contra les conselleres Niubó i Parlon i fan crides a l'aturada
Els docents han tallat aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada a tot Catalunya. El primer tall s'ha produït poc abans de les set del matí a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, a l'altura de la sortida 19 i en els dos sentits, i la via ha quedat reoberta minuts després de les vuit. Un altre grup de docents ha tallat cap a les set del matí i fins poc abans de les vuit la mateixa via a Mundet. També a Barcelona, un centenar de docents ha tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló. Cap a les 7.20 un altre grup ha tallat la C-32 a Mataró en sentit Barcelona, fins a les 8.15 hores; i una mica més tard s'ha tallat l'AP-7 a Montornès en sentit sud. A més, hi ha una marxa lenta a la C-55 des de Manresa cap a Barcelona.
D'altra banda, els docents han tallat també l'AP-7 entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès i la C-17 a Malla, segons el Servei Català de Trànsit.
Els manifestants han cantat proclames en contra de les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, i han fet crides a la vaga.
Els talls s'han anat aixecant progressivament. A l'AP-7 a Montornès, els manifestants han interromput el trànsit entre les 7.40 i les 8.30 hores. S'han viscut alguns moments de tensió quan alguns motoristes s'han encarat amb els manifestants i els Mossos d'Esquadra.
Al tall de la Gran Via, els vehicles que aquest dimarts a primera hora volien sortir i, sobretot, entrar a Barcelona intentaven fer mitja volta com podien. Entre els vehicles afectats pels talls, hi havia diversos autobusos, com els que es dirigeixen a l’aeroport. Entre les pancartes dels participants en la protesta s’han pogut llegir missatges com ‘Estem cremades’ i ‘Més recursos socials i menys policials’.
Uns minuts després que els docents hagin començat el tall a la Gran Via, ha arribat una patrulla dels Mossos d'Esquadra per fer seguiment de la situació. La presència dels agents uniformats ha motivat entre els assistents càntics com ‘Menys policia, més educació’, i que pel megàfon de la protesta hagin anunciat amb ironia que arribaven "dos companys de claustre", en al·lusió a la crisi que hi ha hagut en els darrers dies entre la comunitat educativa i el Govern per la infiltració de dues mosses en una assemblea de docents.
A la C-55, un grup de bicis i cotxes en marxa lenta han entrat a la via a l’altura de Manresa i van en direcció Barcelona passant per Monistrol, Olesa de Montserrat i Abrera.
Des del tall de la B-20 a Santa Coloma, Patricia Morales, delegada d’USTEC a la zona, ha remarcat que “la flama ha seguit” i aquesta vaga “ha començat amb més força que mai” per demostrar al Govern que els docents van “seriosament”. “Serem molt contundents al llarg de tot el mes”, ha remarcat Morales, que ha dit que entén que els talls puguin molestar als conductors. “Però és el que funciona perquè el Govern es posi nerviós i comenci a moure’s”, ha insistit.
Morales ha afegit que els sindicats només fan que “vehicular la ràbia” dels docents. Pel que fa a les peticions, ha destacat sobretot la necessitat d’augmentar els recursos per a l’escola inclusiva.
També ha remarcat aquesta qüestió Àurea Calsapeu, docent a Mataró i participant en el tall de la C-32, que ha denunciat que les aules estan “massificades” i que l’educació pública “està caient a trossos”. “Necessitem recursos per a la inclusió, tenim molta diversitat i no arribem a tot”, ha dit.
Per la seva part, Òscar Simon Bueno, delegat de la USTEC al Vallès Oriental i participant en el tall de l’AP-7 a Montornès, s’ha queixat també per la manca de recursos per a la inclusió i la pèrdua de poder adquisitiu, i ha indicat que els talls de carretera serveixen per pressionar el Govern per tal que faci una proposta que suposi un canvi “substantiu” que pugui convèncer el col·lectiu. “La voluntat del personal educatiu és treballar, educar i ser a les escoles”, ha conclòs.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec
- «Quan era al Barça no deia mentides, sublimava la realitat»