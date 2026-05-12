Més de 500 docents gironins es mobilitzen a Barcelona en la tercera vaga general del curs
La consellera d'Educació ha convocat una taula sectorial aquest dijous per reduir el clima de tensió i buscar fórmules de diàleg amb els sindicats
Més de 500 mestres i professors han sortit aquest matí des de diversos punts de les comarques gironines per sumar-se a la manifestació unitària a Barcelona, que arrencarà a les 12 del migdia des de la plaça Urquinaona.
La nova vaga general —convocada per USTEC-STEs, Professors de Secundària (Aspepc), CGT i La Intersindical— és la tercera del curs que es desplega en el conjunt del territori després de les mobilitzacions massives de l'11 de febrer i el 20 de març i arriba dos mesos després que CCOO i la UGT segellessin un acord amb el Departament d'Educació, que els dos sindicats majoritaris, USTEC-STEs i Professors de Secundària, van titllar "d'absolutament insuficient". Aquest dijous, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una taula sectorial per "valorar la situació en què ens trobem i explorar fórmules per reduir el clima de tensió", ha explicat en declaracions a RAC1.
La d'avui serà la primera vaga general d’educació de la nova onada de mobilitzacions. Per sumar forces, aquest matí han sortit 10 autobusos de Girona, Figueres, Olot, Palafrugell i Lloret de Mar. El sindicat USTEC-STEs ha organitzat 9 autobusos amb 475 persones i Professors de Secundària n'ha organitzat un, que ha sortit de Figueres i ha fet parada a Girona i Vidreres, amb 60 docents. Altres mestres i professors també es dirigeixen a Barcelona en tren o en cotxes particulars, organitzats pels docents de cada centre educatiu.
La portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, ha assenyalat que "el seguiment a les comarques gironines serà massiu, similar a les convocatòries del mes de març" i ha afegit que "alguns centres han tingut dificultats per cobrir els serveis mínims".
Comencen a arribar les millores salarials
Aquest mes, després de l'acord de la Generalitat amb CCOO i UGT, els docents rebran un pagament únic de 800 euros bruts corresponent a les 14 pagues d'aquest 2026, que respon a l'increment del complement específic, que s'apujarà un 30% en quatre anys. "Això ha animat a molts docents a fer més dies de vaga, territorialment hi ha cinc dies convocats, entre els tres de vaga general i els dos de territori, i molts destinaran aquest pagament a poder sumar-se a les vagues", ha assenyalat Polls, que ha assegurat que "això demostra que no en tenim prou".
Manifestació a Girona
Aquest dijous, amb motiu de la vaga territorial, els sindicats han convocat una manifestació a Girona, que sortirà a les 12 del migdia des de Correus i culminarà davant la seu de la Generalitat a Girona.
Les principals reivindicacions dels sindicats són recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys i garantir una actualització salarial que eviti noves pèrdues; reduir ràtios i ampliar plantilles per garantir una educació pública de qualitat i una inclusió real; alleugerir la sobrecàrrega de treball, reduint la burocràcia i tasques innecessàries; garantir la democràcia als centres i l’estabilitat de les plantilles; establir currículums negociats i consensuats amb el personal educatiu; i millorar les condicions del personal d’atenció educativa i del personal laboral, amb reconeixement salarial i professional.
