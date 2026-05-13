Els docents tornaran a omplir demà els carrers de Girona en una nova vaga coincidint amb Temps de Flors: "Ens plantem!"
La jornada coincidirà amb la reunió de representants sindicals amb la consellera d'Educació per desencallar la negociació
Dos dies després de la manifestació unitària a Barcelona, els docents de les comarques gironines estan cridats demà a una nova jornada de vaga, la primera de les dues que està previst que es facin a nivell territorial en aquesta nova onada de mobilitzacions (la segona aturada està prevista per l'1 de juny).
A Girona, la protesta arriba en ple Temps de Flors i portarà per lema “Per Temps de Flors, ens plantem!”. La manifestació sortirà a les dotze del migdia de Correus i es dirigirà fins als Serveis Territorials d’Educació. Els sindicats convocants —USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT— han fet una crida als participants a portar flors grogues o negres decorades i "plantar-les" davant la seu de la Generalitat.
La jornada, però, començarà a escalfar motors a les vuit del matí. La Coordinadora d'Assemblees Educatives de la província de Girona ha organitzat marxes lentes en direcció Girona des de diversos punts del territori, com Figueres, Verges, la Bisbal d'Empordà, Corçà, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Sils, Salt, Sarrià de Ter, Olot i Banyoles.
A les deu del matí també han organitzat un esmorzar a la plaça Catalunya i, a dos quarts d’onze, s'hi impartirà una classe, que vol ser un espai informatiu per a docents i el conjunt de la ciutadania per explicar "què hem fet, què podem fer i animar-nos a seguir endavant amb les mobilitzacions que vindran", assenyalen des de la Coordinadora.
La convocatòria forma part d’un mes d’aturades i mobilitzacions que els sindicats han plantejat entre els mesos de maig i el juny sota el lema “Sense condicions dignes, no acabem el curs”. Els sindicats reclamen mesures per dignificar la professió docent, millorar les condicions laborals i reforçar l’educació pública. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, l’increment de plantilles, més recursos per a l’escola inclusiva, la reducció de la burocràcia i una revisió dels currículums amb participació del professorat. Els convocants també rebutgen l’acord signat pel Departament d'Educació amb CCOO i UGT, que consideren "insuficient".
Reunió de la mesa sectorial
La jornada de vaga coincidirà amb la reunió de la mesa sectorial per buscar vies d'acord. La consellera d’Educació, Esther Niubó, es reunirà demà a partir de dos quarts de deu del matí amb els representants sindicals amb representació a la Mesa Sectorial d’Educació.
Serveis mínims
Els centres hauran de funcionar amb serveis mínims. L’ordre estableix la presència d’una persona de l’equip directiu per centre, un docent per a cada tres unitats o aules a Infantil, Primària i Secundària, el 50% de la plantilla als centres d’educació especial i un terç del personal a les llars d’infants. També es preveuen serveis mínims per al menjador, l’acollida, les extraescolars i l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
