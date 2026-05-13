Girona lidera les adhesions al manifest per no fer colònies ni sortides el curs vinent
Els centres educatius adherits superen el miler
Els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides el curs vinent ja superen el miler. En concret, són 1048, segons consta al portal web de la iniciativa 'Aturem sortides educatives'. Els serveis territorials amb més adhesions són els de Girona (217), Maresme-Vallès Oriental (141), Vallès Occidental (123), Lleida (118) i el Consorci d'Educació de Barcelona (101). Al text, impulsat al febrer, els docents expressen que deixaran de fer sorties escolars i/o colònies fins que el Departament d'Educació "implementi millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu públic". Afegeixen que és una mesura de pressió "legítima" davant d'una realitat "que fa massa anys que s'arrossega i que ha esdevingut insostenible".
La protesta va sorgir de docents del Maresme i la Selva i ha rebut adhesions de centres d'arreu de Catalunya.
