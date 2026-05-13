AIXEQUEM EL CAP
Sabies que al Barri Vell de Girona hi ha unes línies misterioses que expliquen tres grans desastres naturals?
Passeja pel carrer Ballesteries, al Barri Vell de Girona, i observa atentament les parets. Si t’hi fixes bé, en una d’elles hi veuràs unes línies horitzontals amb dates antigues. No és un element decoratiu ni un grafit, sinó un senyal real del passat de la ciutat. Aquests senyals ens expliquen una història de Girona marcada per l’aigua.
Alba Morales Donato
Girona. Carrer Ballesteries, 11, 17004 Girona.
Les marques d’aigua del carrer ballesteries corresponen als aiguats de 1962, 1963 i 1970, però formen part d’una història molt antiga. Girona és una ciutat que conviu amb les inundacions des de fa segles: la primera documentada és del 1193 i, des d’aleshores, se n’han registrat prop de 150, moltes amb conseqüències greus per a la població.
Al segle XX, quatre aiguats destaquen especialment. El primer és el de 1919, quan el riu Onyar i el riu Ter van créixer amb una força extraordinària i van inundar Pedret, les hortes del Güell i part de la Devesa, arrencant arbres i afectant tallers, fàbriques i habitatges. El més recordat, però, és l’Aiguat de Sant Lluc de 1940, que va causar entre 6 i 15 víctimes mortals i va obligar a evacuar molts veïns de la zona entre el Ter i el Güell. Tot i la seva gravetat, aquest episodi no apareix a la paret de Ballesteries, ja que les marques visibles corresponen només als aiguats que van afectar directament aquest carrer.
Els aiguats de 1962 i 1963 van provocar danys materials molt importants, especialment al Barri Vell. Finalment, l’aiguat de 1970, el més alt de les tres marques, va inundar més de tres quartes parts del nucli urbà. Tot i que no hi va haver víctimes, les pèrdues econòmiques van ser molt elevades i van afectar la indústria, el comerç, els serveis públics i centenars d’habitatges. Aquest episodi va marcar un abans i un després, ja que va impulsar la regulació del Ter.
Així doncs, les marques del carrer Ballesteries no són simples línies pintades, són memòria urbana. Ens recorden que Girona continua sent una ciutat amb risc d’inundació molt alt i que la convivència amb els rius exigeix planificació, consciència i respecte pel territori.
Si voleu saber més sobre les inundacions que han afectat Girona i la relació de la ciutat amb els seus rius, hi ha diversos recursos interessants.
El primer que us recomano és veure el reportatge d’arxiu de TVE sobre les inundacions històriques de Girona, amb imatges reals de l’aigua als carrers i habitatges: https://www.rtve.es/play/videos/arxiu-tve-catalunya/inundaciones-girona-1962/16268254/. Aquest material audiovisual ajuda a entendre l’impacte que van tenir els aiguats en la ciutat.
Si preferiu aprofundir-hi a través d’una font escrita i accessible, podeu consultar la web Pedres de Girona, on trobareu una recopilació detallada d’episodis d’inundacions, fotografies antigues i explicacions sobre com aquests aiguats han marcat la ciutat al llarg del temps: https://www.pedresdegirona.com/inundacions_historia.htm.
Si preferiu veure-ho en directe, al Museu d’Història de Girona destaca la cisterna del segle XVII, un antic dipòsit d’aigua que permet entendre com es gestionava aquest recurs essencial en el passat: https://web2.girona.cat/museuhistoria/cat/espais_fitxa.php?id=cisterna
I per als més petits, el conte L’Elmer i la inundació, de David McKee, explica de manera divertida com l’Elmer ajuda un elefantet atrapat per l’aigua, treballant valors com l’amistat i la solidaritat:
https://www.penguinllibres.com/tematiques/360299-libro-l-elmer-un-conte-elmer-i-la-inunda cio-l--9788448869861. A més, es pot complementar la lectura amb la visualització d’un fragment de vídeo (del minut 00:30 al 1:05) del programa SX3, en què s’expliquen de manera senzilla alguns aspectes importants relacionats amb les inundacions.: https://www.3cat.cat/tv3/sx3/fenomens-naturals-propis-de-catalunya/video/6308840/
Aquestes marques que hi ha a la paret, tot i la seva aparença senzilla, evoquen la història d’una ciutat que ha hagut d’aprendre a conviure amb l’aigua. Són un petit detall, però carregat de significat, que manté viu el record d’alguns dels aiguats que van marcar Girona. Recorden la capacitat de la ciutat per adaptar-se, resistir i reinventar-se davant les forces de la natura. Alhora, ens demostren la importància de construir ciutats més segures i preparades, tal com proposen els Objectius de Desenvolupament Sostenible. I, sobretot, ens conviden a aturar-nos, a mirar amb calma els racons de Girona i a descobrir-hi històries que sovint passen desapercebudes.
Alba Morales Donato, alumna de 4t de Doble Titulació dels graus de Mestra d’Educació Infantil i Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
