Comença la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació amb Niubó i els sindicats
La trobada es produeix enmig d'un nou cicle de vagues
La reunió de la Mesa Sectorial d'Educació ha començat poc després de les 9.30 hores. La sessió la presideix la consellera d'Educació, Esther Niubó, acompanyada d'altres secretaris de la conselleria, i representants d'altres àmbits de l'administració, com Funció Pública. Per part dels sindicats, hi ha membres d'USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT. La trobada es produeix enmig del nou cicle de vagues convocats per aquests sindicats, juntament amb la Intersindical, i coincideix aquest dijous amb l'aturada a les comarques gironines i la Catalunya Central. Educació va avançar que en la trobada faria una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus
- El Girona cau al pou després de la victòria del Llevant