Docents fan una marxa lenta amb cotxes de Verges a Girona en la vaga d'educació a les comarques gironines
Al punt del migdia està prevista una manifestació unitària a Girona
Docents de les comarques gironines duen a terme una marxa lenta amb cotxes de Verges a Girona aquest dijous. La protesta ha arrencat poc després de dos quarts de nou i coincideix amb el segon dia de vagues per territoris que afecta els professionals de Girona i comarques centrals. Els manifestants s'han concentrat en un aparcament de Verges, des d'on han iniciat la marxa que, entre d'altres vies, passarà per l'N-II. Aquesta és una de les accions de protesta previstes en aquest territori durant la jornada de vaga. També s'han convocat marxes des de Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Sils o Sarrià de Ter, així com protestes a peu des de Salt i Girona. Al migdia està prevista una manifestació unitària a Girona.
La jornada també inclou un esmorzar popular a la plaça Catalunya i una assemblea informativa abans de la mobilització.
Anna Muntades, mestra d’educació especial de primària, ha defensat la lluita dels docents per aconseguir una millora de l’escola pública, especialment de l’escola inclusiva, perquè “falten mans” i també per “la dignitat dels professors”. “Ha arribat un moment que estem de segona i hem de lluitar per aconseguir el que ens mereixem, que és millorar l’educació pública per a tothom”, ha afirmat.
Muntades ha enumerat algunes de les problemàtiques a les quals han de fer front els docents, com ara aules plenes i amb necessitats molt diverses entre l’alumnat, entre les quals trastorns d’aprenentatge, dislèxia, infants que acaben d’arribar i no coneixen la llengua o alumnes atesos per professionals dels suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) que, segons ha dit, “en realitat haurien de poder assistir a centres d’educació especial”. “Estem assumint moltes coses que no podem”, ha lamentat.
Sobre la reunió de la mesa sectorial prevista per aquest dijous entre els sindicats i el Departament d’Educació, ha assegurat que no té “gaires esperances” perquè considera que l’executiu català està “molt lligat al pacte que va signar amb UGT i CCOO”.
Per la seva banda, Ignasi Sabaté, professor de Llengua i Literatura Catalana de l’Institut Montgrí, ha assegurat que la situació que es viu als centres de secundària és “molt complexa”. També ha lamentat “l’arrogància insuportable del Govern” i ha retret a l’executiu que “intenti manipular el relat”.
En aquest sentit, ha convidat la classe política a “posar els peus a les aules” per conèixer de primera mà quina és la casuística dels centres. “En lloc d’espiar-nos, els demanem que ens escoltin”, ha afirmat. Per tot plegat, ha avisat que, si la mesa sectorial d’aquest dijous “no funciona”, les protestes continuaran. “Tothom està molt enfadat amb els polítics que governen”, ha conclòs.
El calendari de mobilitzacions, convocat pels sindicats USTEC-STEs, Professors de Secundària (ASPEPC-sps), CGT i Intersindical, va arrencar dimarts amb una aturada a tot Catalunya. Al migdia, milers de docents van omplir en centre de Barcelona en una manifestació multitudinària.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- «Flick ha demostrat que no tot és tenir diners i estrelles»
- Carta d'una lectora: 'Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir
- Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus
- El Girona cau al pou després de la victòria del Llevant