Educació xifra en un 21,52% el seguiment de la vaga dels docents a les comarques gironines
Els sindicats eleven la participació fins al 55%
El Departament d'Educació ha xifrat en un 21,52% el seguiment de la vaga de docents a les comarques gironines i a la Catalunya Central d'aquest dijous, el tercer dia consecutiu d'aturades. Les dades recullen la informació facilitada pel 92,32 % dels centres de treball amb personal cridat a vaga a les cinc de la tarda. Avui estava convocat el personal docent i el personal laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP. També estaven convocats altres col·lectius sobre els quals Educació no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, de cuina o de monitoratge. Els sindicats convocants, per la seva banda, eleven la participació fins al 55%.
